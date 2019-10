"Recitare sulle orme di King e Kubrick è riscoprire la paura"

È una sfida quella che aspetta Ewan McGregor al cinema il 31 ottobre, quando sarà il protagonista di Doctor Sleep, dall'omonimo romanzo - seguito del famosissimo Shining - di Stephen King. Produttori e protagonisti non vogliono che si parli di sequel del capolavoro di Kubrick interpretato da Jack Nicholson, ma di fatto lo è. L'attore scozzese, diretto da Mike Flanagan, interpreta la versione adulta di Danny, il bambino dal caschetto biondo che quarant'anni fa percorreva in triciclo i corridoi dell'Overlook Hotel e che aveva e continua ad avere un dono: lo shining, la luccicanza, ovvero il potere che gli permette di avere premonizioni. Sceglie di utilizzare le sue capacità una volta assunto in un ricovero per anziani. Si guadagna una reputazione fra gli ospiti della struttura: Dan è in grado di capire quando qualcuno sta per passare a miglior vita, da qui il soprannome di Doctor Sleep. La storia cambierà profondamente quando Dan Torrance incontrerà una ragazza (Abra, interpretata da Kyliegh Curran, 14 anni) con poteri simili ai suoi.

«Adoro lavorare con attori giovanissimi, vedere la meraviglia attraverso i loro occhi, quella che noi adulti non vediamo più. Dovremmo tutti cercare di ricordare l'entusiasmo dei nostri anni giovanili, sarebbe tutto più facile».

Quando Shining uscì lei aveva 9 anni, lo vide allora?

«No, ero troppo piccolo. Però ricordo quando uscì. I miei lo definirono uno dei film più terrificanti mai visti. Io lo studiai alla Scuola di Arte Drammatica e poi l'ho rivisto recentemente, prima di girare il film. Le cose cambiano in quasi 40 anni, certi approcci possono pure sembrare datati, eppure la paura che suscita quel film è sempre la stessa. Anche quando lo guardi con occhio professionale e magari cerchi di focalizzarti sulle musiche o sulla posizione delle cineprese, non c'è niente da fare. Quel film fa sempre tanta paura».

Che rapporto ha con i romanzi di King. Li legge?

«Prima di leggere Doctor Sleep e Shining, l'ho fatto in questa sequenza, il contrario dell'ordine naturale, avevo letto solo Cristine, quando ero ancora a scuola. Anzi ho un episodio da raccontare, a proposito».

Prego.

«Vivevo in dormitorio per studenti e dividevo la stanza con un amico. Avevamo una stanza molto piccola con due lettini, il mio sulla sinistra, il suo sulla destra. Una notte stavo leggendo Cristine e non riuscivo a smettere, saranno state le tre del mattino. Il mio amico si sveglia e mi chiede se sto bene. Gli chiedo perché e lui mi dice: Mi stai mandando delle vibrazioni davvero strane. La mattina dopo non ricordava niente, ma io ero scioccato».

Crede in questo tipo di poteri?

«Da allora sì, il mio amico aveva percepito la mia tensione. Fa parte del potere incredibile e ansiogeno dei racconti di Stephen King. Non amo aver paura, infatti non ho mai letto molto di lui, forse non dovrei confessarlo, non mi fa onore».

Nel film c'è un'immagine di lei che si affaccia dalla porta distrutta dalle coltellate di Jack Nicholson in Shining.

«Non è stato facile girare quella scena. Il mio compito era di guardare attraverso quella porta senza nessuna memoria del passato. Io sono Danny e Danny non sa cosa successe attraverso quella porta».

Però calcare quel set dev'essere stata una grande emozione.

«Tutti noi abbiamo reagito attraverso due diversi stadi: il primo in cui ci sembrava di essere in chiesa, con lo stesso livello di reverenza e silenzio. Poi è arrivato il gioco. Un giorno, dopo le riprese, tutti quanti abbiamo iniziato a fare a turno per usare il triciclo di Danny».

Lei sarà anche protagonista di Birds of Prey, accanto a Margot Robbie, il film che racconta l'emancipazione del personaggio DC Comics Harley Quinn.

«Si tratta di un film molto femminista, molto ben scritto, uno sguardo sulla misoginia del mondo».

E poi c'è Guerre stellari, in cui torna a interpretare Obi-Wan Kenobi

Che adesso ritorna con una serie TV per Disney+. Non posso dire molto se non che la storia si inserisce tra Episodio III ed Episodio IV e che inizieremo a girare la prossima estate.