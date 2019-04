Record Youtube per l’ultimo singolo dei BTS: oltre 74 milioni di view in 24 ore

Sembrerebbe un vero e proprio monopolio delle view quello detenuto dalla "K-pop", abbreviazione che sta a indicare la musica pop coreana (Corea del Sud). Pochi giorni fa la boy band "BTS" ha superato il record di visualizzazioni Youtube con il debutto del nuovo singolo "Boy With Luv". I sette ragazzi sudcoreani, infatti, hanno raggiunto in un solo giorno oltre 74 milioni di visualizzazioni e quasi due milioni di commenti. Abbastanza da togliere lo scettro alle precedenti detentrici, un’altra band sudcoreana, composta stavolta da quattro ragazze, le “Blackpink” che con il brano "Kill This Love" erano al primo posto di view in un solo giorno.

La boy band "BTS" o anche detta "Bangtan Boys" ha esordito nel 2013 e nell'arco di tempo da quella data, ha ricevuto moltissimi premi e riconoscimenti, tra cui la nomina di "leader della prossima generazione" dalla rivista Time, il conferimento dell’Ordine al merito Culturale di quinta classe (Hwa-gwan), per diffondere la cultura coreana nel mondo, oltre che ad aver venduto oltre 10 milioni di dischi e non solo in Corea ma in tutto il mondo, dove, tra l'altro, possono contare su una vastissima quantità di fan che li idolatrano e difendono tanto da farsi chiamare "BTS Army" ovvero soldati al servizio e alla difesa dei loro idoli.

Segui già la nuova pagina gossip de Il Giornale?