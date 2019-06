Un regalo costosissimo per il piccolo Archie da parte di Priyanka Chopra

Il piccolo Archie è una vera e propria celebrità. A poco meno di un mese dalla sua nascita, l’erede dei duchi di Sussex, continua a ricevere l’attenzione dal popolo inglese e non solo. Come ha riportato il The Sun in una notizia che è stata diffusa nella giornata di ieri, Priyanka Chopra e il marito Nick Jonas, hanno incontrato Meghan ed Harry e avrebbero visto per la prima volta il baby Sussex.

Non ci sono foto che testimoniano l’evento, ma secondo le ultime indiscrezioni, la Chopra che è legata da una profonda amicizia con la duchessa Meghan, avrebbe raggiunto la coppia reale al Frogmore Cottage per una visita informale. Ovviamente la sexy attrice non è andata a mani vuote, anzi ha portato con sé un regalo molto costoso per il piccolo Archie. La fonte afferma che Priyanka avrebbe regalato un soffiatore di bolle in argento del costo di 250 dollari e un diamantino comprato da Tiffani & Co. Il prezzo resta top secret, ma sicuramente la Chopra non avrà badato a spese. "Hanno detto che il piccolo Archi è semplicemente adorabile – spiega la fonte al tabloid inglese – La Markle sta amando molto la sua nuova vita. La Chopra ha trovato la duchessa in forma e con un viso rilassato. Si è abituata quasi subito alla sua vita da mamma reale".

L’arrivo a Londra Priyaka Chopra e Nick Jonas ha creato molto scompiglio ma non sono le uniche persone dello showbiz che hanno conosciuto il Baby Sussex. Serena Williams ad esempio è stata una delle prime e, anche il marito della celebre tennista, è stato invitato alla’evento.