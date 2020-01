Il regalo solidale di Fedez a Chiara Ferragni: un vibratore per l'Australia

Gli incendi che stanno devastando l'Australia sono diventati una vera emergenza mondiale. Tantissimi personaggi noti si sono appassionati alla causa e stanno dando il loro contributo per raccogliere fondi da destinare alle associazioni di volontariato che operano sul territorio. Anche i nostri non sembrano insensibili al tema, tanto che molti di loro hanno lanciato campagne di money raising sui loro profili social. Anche Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di dare il loro contributo.

Il primo è stato il cantante, che ieri mattina ha voluto condividere con i suoi milioni di follower una scoperta, a suo dire interessante. Nella ricerca di un sito per effettuare una donazione, Fedez si è imbattuto in un portale molto particolare, nel quale il ricavato della vendita di un particolare tipo di vibratori viene devoluto per l'Australia. " Ho trovato questo sito che vende vibratori, dove puoi comprarne uno ispirato all'Australia, perché come potete vedere ha la forma del Continente. Però è un vibratore con un koala. Se compri il vibratore aiuti l'Australia. Mi sembra l'idea più figa che abbia mai visto probabilmente ", dice Fedez fuoricampo mentre mostra la schermata. Il claim di questa iniziativa è: " Aiutare non ha mai fatto sentire così bene. "

Pare proprio che Fedez abbia concluso il suo acquisto, pagando 69 dollari per il vibratore ai quali ha aggiunto 15 dollari in più per incrementare il suo contributo per l'Australia. " Sento odore di regalino eh... Ti piacciono i koala? ", dice Fedez ridendo a sua moglie in una storia successiva. Chiara Ferragni non sembra però entusiasta all'idea, o forse non è d'accordo con le modalità con le quali è stato comunicato il simpatico presente e, senza molta enfasi, ringrazia suo marito.