La Regina adora il tenero nome con cui la chiama il principino George

Se Kate Middleton per rispetto si riferisce alla Regina Elisabetta II usando l’appellativo “Sua Maestà” e dandole sempre del lei, il piccolo George ha un soprannome tutto suo per chiamare la sua bisnonna e pare che alla Regina non dia affatto fastidio, anzi, secondo un insider di “Hello!”, la cosa la farebbe divertire molto, tanto da non aver mai tentato di correggere il bambino.

George ha cinque anni e potrebbe benissimo chiamarla, se non proprio “Sua Maestà” dato che non conosce il significato di questa parola, non sapendo di essere un principe e di star crescendo in una famiglia reale, almeno nonna.

Invece la chiama “Gan Gan”, facendo ogni volta sorridere la sovrana 93enne che avrebbe un vero e proprio debole per il pronipote.

Come ha rivelatola stessa Kate Middleton in proposito, in un documentario in occasione del 90esimo compleanno della Regina: " George ha solo due anni e mezzo e lui la chiama “Gan-Gan". Sua Maestà lascia sempre un piccolo regalo o qualcosa nelle stanze dei nostri bambini quando la andiamo a trovare, mostrando tutto l’amore che ha per sua famiglia ".

A distanza di tre anni da questa intervista, il principino George continua a chiamare “Gan Gan” la Regina e la sovrana non sembra proprio voler cambiare questa sua abitudine.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?