La regina Elisabetta a caccia di pipistrelli a Balmoral

A Balmoral, la tenuta in cui la regina Elisabetta ama trascorrere le vacanze, vivono indisturbati dei piccoli inquilini dotati di un infallibile sonar biologico: i pipistrelli. Il Corriere della Sera ci racconta che intere colonie di questi ospiti alati avrebbero trovato un comodo alloggio fra le travi della sala da ballo del palazzo. Sembra, inoltre, che la sovrana non sia per nulla spaventata né infastidita da queste “presenze”, al contrario. Da grande amante degli animali qual è, Lilibet si è persino affezionata ai regali mammiferi. Di tutt’altro avviso sarebbero i suoi valletti, stanchi di pulire quotidianamente i “ricordini” lasciati in giro per il salone. Secondo quanto raccontano i tabloid, la regina si divertirebbe a supervisionare il suo staff che tenta di catturarli, talvolta invano.

I giornali sostengono anche che gli agguati tesi dai valletti agli animali sarebbero ormai diventati una specie di show a uso e consumo della monarca. Naturalmente ai pipistrelli non viene torto un pelo e, una volta presi, vengono subito rilasciati all’aria aperta con tutte le precauzioni del caso. L’esperto di Royal Family, Adam Helliker, ha raccontato al Sun che “i servitori vorrebbero sbarazzarsi dei dei pipistrelli, perché sporcano dappertutto, ma non possono farlo, perché sono una specie protetta e non possono essere cacciati dal loro habitat”. A detta di Helliker gli animaletti vivono nel palazzo di Balmoral da ben 3 decenni. Possiamo immaginare che le travi del salone abbiano visto avvicendarsi generazioni di pipistrelli che devono aver gradito il posto, tanto da decidere di rimanervi in pianta stabile e fondare la loro “Royal Family”.