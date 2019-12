La regina Elisabetta cerca un organizzatore di viaggi reali

La regina Elisabetta cerca un direttore di royal travel, cioè una persona che organizzi i viaggi della royal family, come rivela il magazine Grazia. Sull’annuncio pubblicato nel sito LinkedIn è scritto chiaramente che il prescelto dovrà fare attenzione a scegliere sempre voli “economici” ” ed “efficienti” . Ai tabloid non è sfuggito il fatto che l’offerta di lavoro sia arrivata a pochi mesi dalla polemica che ha investito il principe Harry e Meghan Markle, accusati di spendere belle parole in favore dell’ambiente senza far seguire un esempio concreto e coerente. I duchi di Sussex sono stati criticati per aver utilizzato 4 voli privati durante la scorsa estate contribuendo, secondo i detrattori, all’inquinamento globale con le emissioni di carbonio. Inoltre il fatto che i jet li abbiano portati a Nizza e a Ibiza per le vacanze ha inasprito ancora di più il tono delle polemiche.

Il principe Harry si è difeso spiegando di aver optato per i aerei privati in modo da garantire la sicurezza della sua famiglia, aggiungendo di trascorrere il 99% del suo tempo su voli commerciali. Tuttavia la questione non si è mai “sgonfiata” del tutto. Ora la regina Elisabetta vorrebbe tentare di invertire la rotta, proponendo l’immagine di una royal family più attenta ai problemi ambientali. Per questo scopo persino i dettagli di un annuncio di lavoro e la scelta delle parole giuste per presentarlo sono fondamentali, soprattutto se si tratta di un incarico da royal travel. L’aspirante organizzatore di viaggi reali avrà il suo “quartier generale” a Londra, ma naturalmente sono previsti anche spostamenti all’estero. È necessario essere sempre reperibile e il contratto prevede 37.5 ore settimanali di lavoro. Stando alla proposta di lavoro apparsa su LinkedIn il candidato dovrà “guidare una piccola squadra nell’ufficio del Royal Travel e The Queen’s Helicopter Flight”.