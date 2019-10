"La regina Elisabetta confonde Vladimir Putin con un noto giornalista"

Sarà capitato a tutti di vedere una persona per strada, scambiarla per un conoscente e, solo un secondo dopo, rendersi conto che è una completa estranea. Accade anche di associare il volto di qualcuno che incontriamo a quello di un personaggio famoso. La miopia non c’entra (non sempre, almeno) e neppure le malattie degenerative. Si tratta di casi isolati e normali in cui il nostro cervello cerca dei tratti familiari per ricondurli a uno “schema” già noto (semplificando di molto). Quando un fatto del genere succede alla regina Elisabetta, però, diventa un caso. Proprio in queste ore il sito Royal Central riporta in proposito una notizia molto curiosa. Un paio di anni fa il famoso giornalista e conduttore televisivo Andrew Marr raccontò alla Royal Television Society che spesso la regina Elisabetta tende a confondere il suo viso con quello del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin.

In effetti, osservando le foto di Marr e del presidente russo, possiamo notare davvero una vaga somiglianza. A quanto sembra, quando la sovrana vede il volto del leader russo, dovrebbe concentrarsi e ripetere in continuazione a se stessa che non sta parlando con “quel tipo della BBC” , ma con un Capo di Stato. Il giornalista ha ricordato una visita di Stato a Londra del presidente russo, durante la quale Elisabetta II “e Putin erano su una carrozza che dal Parlamento li avrebbe portati a Buckingham Palace e poiché si trattava di una carrozza aperta e c’era un traduttore tutti potevano vederli parlare mentre risalivano il Mall”. In seguito un attendente reale avrebbe chiesto alla regina Elisabetta: “Vostra Maestà, stavate chiacchierando con il presidente russo in modo molto risoluto, posso chiedere di cosa stavate parlando?” . La monarca avrebbe risposto: “Stavo solo cercando di ripetermi per tutto il tempo che questo è il Presidente della Russia e non quel tipo della BBC”. Un insider di Buckingham Palace avrebbe poi spifferato a Marr il dialogo tra Elisabetta e il suo aiutante.

Vladimir Vladimirovič Putin incontrò la regina Elisabetta in una visita ufficiale nel 2003. A quei tempi il presidente era ancora sposato con Lyudmila Putina. Come spiega il magazine Express Putin fu il primo leader russo a mettere piede sul suolo inglese dal 1874. In quell’occasione la coppia presidenziale venne accolta all’aeroporto di Heathrow dal principe Carlo e rimase a Buckingham Palace per 4 giorni. Alla cerimonia di benvenuto all’Horse Guards Parade (vicino a Whitehall) parteciparono anche il duca di Edimburgo e l’allora Primo Ministro Tony Blair. Durante la visita ufficiale Putin venne anche contestato dagli attivisti per i diritti umani a causa dell’intervento militare russo in Cecenia e dello status delle minoranze in Russia. A tal proposito vi fu anche un incidente. Un contestatore si parò davanti al corteo del leader russo che percorreva il Royal Mile di Edimburgo. Se guardiamo le foto di quei giorni del 2003, la somiglianza tra Putin e Andrew Marr è piuttosto evidente, benché con gli anni sia andata scemando sempre di più.