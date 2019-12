La regina Elisabetta e i retroscena del suo Natale a Sandringham

La regina Elisabetta ha già registrato il discorso di Natale che verrà trasmesso in televisione il prossimo 25 dicembre. Conosciamo già alcuni dettagli del suo look e del contenuto dell’atteso messaggio che sarebbe costato a Sua Maestà perfino un “blocco dello scrittore”. Il profilo ufficiale della royal family ha anche pubblicato una foto tratta dal filmato del discorso alla nazione. Come riporta Royal Central la registrazione è stata effettuata nella Green Drawing Room al Castello di Windsor e prodotta dalla BBC.

Sua Maestà ha fatto riferimento alla vita di Gesù, mettendola in relazione con il bisogno di riconciliazione e sottolineando “quanto i piccoli passi fatti nella fede e nella speranza possano far superare differenze radicate nel tempo e divisioni profonde per portare armonia e comprensione”. Poi la monarca ha fatto la dichiarazione che tutti aspettavano e ha ammesso: “La strada, com’è naturale, non è sempre regolare e quest’anno talvolta è stato piuttosto turbolento, ma i piccoli passi possono fare un’enorme differenza”.

La regina Elisabetta ha indossato un abito blu disegnato da Angela Kelly, la sua stylist e confidente per oltre 25 anni. Abbiamo già visto questo vestito in occasione della parata per il compleanno della sovrana nel 2013. Inoltre Sua Maestà portava una spilla dal valore inestimabile, la “Prince Albert Brooch”, che fu donata dal principe Alberto alla regina Vittoria nel 1840 e che quest’ultima indossò nel giorno del suo matrimonio.

La scelta del colore dell’abito era stata prevista, insieme ad altre sfumature, dal sito Royal Central. La regina Elisabetta ha già optato per il blu nel discorso natalizio del 2015 e sempre secondo il sito dedicato alla vita dei reali nel mondo proprio il blu potrebbe rappresentare un omaggio affettuoso alla nascita di Baby Archie lo scorso maggio. Quest’anno, poi, la designer Angela Kelly è stata protagonista indiscussa dei tabloid grazie al suo nuovo libro sui diversi look della sovrana inglese e alle sue rivelazioni sulla quotidianità di Buckingham Palace. La regina Elisabetta II, come abbiamo visto, ha voluto onorare la creatività della Kelly indossando proprio un suo capo per la registrazione del discorso natalizio.

Nella sua ultima opera “The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and The Wardrobe” la stylist ha raccontato dei dettagli significativi anche sui look natalizi della regina Elisabetta. Il Corriere della Sera ne ha riportati alcuni. Sembra che la sovrana scelga il look per il giorno di Natale con ben 2 mesi di anticipo. Inoltre Angela Kelly ha sempre fatto molta attenzione alla scelta cromatica, in modo che Elisabetta non indossasse il colore che aveva già portato nei 2 Natali precedenti. La stylist ha scritto nel libro: “Circa due mesi prima di Natale comincio a pensare al look di Natale della regina e vado a controllare per vedere quali colori abbia indossato negli anni precedenti, così da non ripeterli a breve distanza”.

Com’è ovvio Angela Kelly può consigliare la regina Elisabetta, ma sarà sempre quest’ultima ad avere l’ultima parola. La designer ha aggiunto: “Mi piace assicurarmi che Sua Maestà indossi un colore di festa e brillante, così che i suoi sostenitori possano individuarla facilmente”. Del resto è molto importante che la sovrana sia ben visibile a tutti anche a molti metri di distanza. Quando Elisabetta ha scelto l’outfit per la cena di Natale, lo staff scrive a mano un bigliettino che riporta nel dettaglio la selezione effettuata. Questa nota viene affissa nel corridoio del guardaroba reale. Così le cameriere delle dame di corte potranno informare le loro signore e queste potranno scegliere per i loro abiti un colore diverso da quello indossato dalla regina.