Nella valigia da mare della regina c'è pure una bella sacca di sangue

L’estate è tempo di vacanze e anche i reali inglesi come i normali “commoners”, partono per le loro mete preferite. Ma a differenza del turista medio, che in valigia mette creme solari, vestiti e libri, la regina Elisabetta e la sua famiglia hanno abitudini a dir poco inconsuete quando si preparano per un viaggio. Secondo il Daily Mirror, tra gli oggetti di cui sua maestà non può fare a meno c’è il suo diario privato, che lo staff provvede a tenere chiuso in uno scrigno, da cui Elisabetta non si separa mai. Altro oggetto che la regina porta ovunque, è la sua teiera con le inizali per la tradizionale ora del tè.

Ma ci sono altre usanze che distinguono i viaggi di un comune cittadino da quelli degli eccentrici "sangue blu". Ad esempio, il principe William non può viaggiare sullo stesso aereo dei figli George e Charlotte, perché non è consentito che due eredi siano sullo stesso volo. Il protocollo prevede anche che due fratelli non possano viaggiare insieme, nel caso in cui accadesse qualcosa durante il volo. Essere previdenti va bene, ma un membro della royal family deve essere pronto per qualsiasi occasione, come un funerale. In viaggio infatti portano sempre un abito scuro in caso un proprio caro dovesse venire a mancare.

Infine, il più macabro articolo che Elisabetta e il figlio Carlo devono sempre mettere in valigia: una sacca del proprio sangue, in caso abbiano un incidente e necessitino di una trasfusione. Insomma, sembra che la partenza per i reali inglesi sia tutt’altro che gioiosa e fatta di bikini e macchine fotografiche da impacchettare, anche se ovviamente, non mancano gli oggetti più “comuni”. Sua maestà non dimentica mai le sue amate saponette al pino, del buon gin, le foto dei familiari e le salsicce di Harrod's.