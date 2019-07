La regina Elisabetta e Meghan in vacanza insieme a Balmore

Un po’ in ritardo rispetto al solito, ma anche per la regina Elisabetta è arrivato il momento di andare in vacanza. Fino al mese di ottobre rimarrà nel castello di Balmore in Scozia, la residenza che più preferisce. Avrà la possibilità di rinfrescare le idee dopo la vicenda Brexit e non solo, perché quest’anno in villeggiatura con i sovrani ci saranno degli ospiti speciali: i duchi di Sussex e il loro pargoletto Archie.

Questo invito mette a tacere tutte le malelingue, che hanno sempre ipotizzato che tra la regina Elisabetta e Meghan Markle non scorresse buon sangue. La sovrana invita nella sua dimora preferita solo le persone che ricoprono i posti più importanti nel suo cuore, come ha confermato anche Phil Dampier, esperto di faccende reali, al The Sun. Elisabetta, ma anche il figlio Carlo e la consorte Camilla, sono molto affezionati a Meghan Markle, e pare “ la trovino molto coinvolgente e intelligente” .

Proprio per questo la sovrana si sentirebbe in dovere di aiutare Meghan a ricucire il rapporto con il suo popolo, sempre più teso alla luce degli ultimi pettegolezzi e delle gaffe pubbliche. “ Penso che nei momenti di tranquillità e nelle passeggiate tranquille lungo il fiume la Regina possa avere qualche consiglio per lei – ha dichiarato Phil Dampier -. Sono sicuro che ci siano cose che la sovrana ritenga potessero essere fatte meglio, quindi sono certo che le darebbe un consiglio, specialmente se lei lo chiedesse ”.

Le gaffe ultimamente sono state tante, come quella a Wimbledon, dove la duchessa di Sussex ha chiesto di non essere fotografata pur essendo in un luogo pubblico, oppure la gestione “informale” del suo canale social, l’account ufficiale dei duchi di Sussex, che probabilmente Meghan Markle ha curato personalmente fino a poco tempo fa. Ad esempio in occasione del compleanno dei suoi nipotini Louis e Charlotte, ha accompagnato i suoi auguri con la locuzione “xoxo” (baci e abbracci), tipica dello slang americano.

A tutti questi atteggiamenti “sbagliati” la regina sa come porre rimedio: bastano dei thé alle cinque del pomeriggio, delle lunghe passeggiate e qualche chiacchiera. Rispettando i consigli, con un po’ di attenzione in più, Meghan Markle potrà diventare la lady perfetta in casa Windsor. Ma per la duchessa di Sussex non sono previste solo le lezioni di “bon ton” durante questo soggiorno: potrà festeggiare nella residenza preferita di Elisabetta II il suo compleanno. Meghan compirà 38 anni il prossimo 4 agosto. Un onore che la regina Elisabetta riserva solo ai suoi nipoti preferiti.