La regina Elisabetta e il principe Filippo? Una coppia inossidabile

Contestare una regina o un re, rivolgere una battuta, trattarli da pari sono privilegi destinati a pochissimi (e in passato si rischiava grosso a sfidare a viso aperto un monarca). Spesso si tratta di persone in cui i sovrani ripongono una grande fiducia. In tutto il Regno Unito solo un uomo avrebbe il privilegio di trattare la regina Elisabetta come una persona normale, di consigliarla e biasimarla persino. Si tratterebbe del principe consorte Filippo di Edimburgo. Un paio di anni fa, come riporta Vanity Fair, Il Daily Mail raccolse le confidenze di un insider di corte, il quale dichiarò: “Filippo di Edimburgo è forse l’unica persona che tratta la regina Elisabetta da pari, semplicemente come una persona” . A quanto pare la sovrana si rivolgerebbe al marito per avere pareri su questioni politiche e private.

Per capire un po’ meglio l’intesa che esiste nel rapporto tra la regina Elisabetta e Filippo di Edimburgo ci viene incontro, ancora una volta, la designer di Sua Maestà Angela Kelly. La stilista racconta nel suo ultimo libro, “The Other Side of the Coin: the Queen, the Dresser and the Wardrobe”, un aneddoto divertente su Filippo e la regina Elisabetta. La Kelly, infatti, ha rivelato: “Ricordo un giorno che era avvolta in un pezzo di stoffa con disegni molto grandi. Non sarebbe stato bene neppure a una modella. Quando la sovrana chiese la mia opinione, io scossi la testa, serviva un altro tipo di stoffa”. La regina non fu contenta del diniego. Proprio in quel momento arrivò il duca di Edimburgo ed Elisabetta II colse al volo l’occasione per chiedere la sua opinione. Filippo, di rimando, rispose: “È il nuovo materiale per il divano?” e se ne andò.

Il marito della regina non avrebbe potuto usare parole più eloquenti e spiazzanti. A quanto pare, però, Lilibet non si offese, anzi. La Kelly conclude il racconto così: “Appena Filippo uscì dalla stanza la stoffa fu messa via e bocciata”. Questo aneddoto sottolinea il livello di complicità della regale coppia, ma anche l’ascendente che il duca ha su sua moglie. Chi altri potrebbe mai osare dire a una regina che si "veste" come un sofà, anche se è vero? Secondo Vanity Fair la battuta pronta e l’ironia tagliente (qualche volta sfociata in gaffe) sarebbero alcune delle qualità di cui si innamorò la giovane Elisabetta quando conobbe il carismatico e affascinante Filippo. Il duca le è stato sempre accanto, nonostante i pettegolezzi e sarebbe l’unico a poter parlare con la sovrana in modo schietto, a costo di risultare “impopolare” a corte.

La regina Elisabetta conobbe il futuro consorte quando era una principessa di appena 13 anni, al College di Dartmouth. Sembra che quel primo incontro abbia segnato definitivamente le vite di entrambi. Iniziarono a scriversi lettere e 8 anni dopo, nel 1947, si sposarono. Elisabetta dovette superare l’iniziale diffidenza dei suoi genitori, per i quali Filippo non era un “buon partito”, ma alla fine riuscì a spuntarla. Filippo duca di Edimburgo ha condiviso con lei onori e oneri, accompagnandola nei suoi viaggi di Stato e affiancandola negli incarichi ufficiali. Si è ritirato dalla vita pubblica, per motivi di salute, il 2 agosto 2017, data dell’ultimo impegno come principe consorte (l’annuncio del pensionamento, però, è stato reso noto il 4 maggio del 2017). Nel 2009 Filippo ha raggiunto anche un primato: è il più longevo consorte di un sovrano britannico. Con 62 anni e 71 giorni di matrimonio ha superato la regina consorte del re Giorgio III.