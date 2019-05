La Regina Elisabetta al supermercato? Non è la prima volta...

Per alcuni potrebbe essere impossibile immaginare la regina Elisabetta fare la spesa al supermercato o la fila alla cassa. Di sicuro c’è uno staff intero addetto all’approvvigionamento reale e, del resto, una sovrana con le buste della spesa probabilmente non si è mai vista. Abbiamo immagini di Lady Diana intenta a scegliere surgelati da Marks & Spencer, di Kate che si affretta a fare le ultime compere in un supermarket di Anmer Hall nel periodo natalizio, ma si tratta di principesse, di mogli di eredi al trono (Lady Diana poi avrebbe divorziato, ma questa è un’altra storia). Eppure per la regina Elisabetta il supermercato non è affatto un luogo sconosciuto e per ben due motivi.

Il primo riguarda la sua presenza ai festeggiamenti per il 150esimo anniversario della storica drogheria di Londra Sainsbury, come racconta People. La sovrana si è fatta spiegare dal manager Damien Corcoran come funzionano le casse self service ma, non convinta dal moderno sistema tecnologico, ha commentato: “Bello, ma forse c’è il rischio che qualcuno imbrogli. Devono esserci dei modi per impedire l’inganno” . Elisabetta ha dato voce ai dubbi che tutti noi abbiamo al riguardo, ma Corcoran ha prontamente risposto: “L’area delle buste prende in considerazione la quantità di articoli comprati dal cliente” . Poi, mostrandole i sensori di peso, ha aggiunto: “È un sistema di controllo. D’altronde il metodo del pagamento automatico è davvero utile per i clienti che non hanno molto tempo a disposizione”.

La regina, allora, ha chiosato: “Di questo sono certa, visto che oggigiorno tutti vogliono sbrigarsi” . Poi ha salutato il novantunenne lord Sainsbury e ricordato i tempi della Seconda Guerra Mondiale, quando si acquistava cibo razionato con la tessera alimentare, dichiarando: “Sono stata fortunata ad avere una fattoria vicino casa” . La fattoria in questione si trovava nei pressi del Castello di Windsor. Il secondo motivo per cui Elisabetta e i supermercati non sono affatto due mondi così distanti riguarda un aneddoto contenuto nel libro di Antonio Caprarica “Intramontabile Elisabetta” (Sperling & Kupfer). Il giornalista racconta che la monarca e il marito fecero un viaggio negli Stati Uniti nel 1957.