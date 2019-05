La regina Elisabetta non è così ricca: ha un patrimonio da 500 milioni di dollari

Secondo la classifica dei personaggi più ricchi del pianeta stilata da Forbes, quest’anno la regina Elisabetta si piazza dopo ben 2153 miliardari, con un patrimonio netto di 500 milioni di dollari. La sovrana, dunque, è molto lontana dall’essere la donna più ricca del mondo e non figura nemmeno tra le personalità più benestanti di Gran Bretagna. Può sembrare strano, ma è proprio così. Nonostante il posizionamento in classifica, però, la regina vanta uno stile di vita che farebbe invidia a chiunque. L’apparente paradosso tra la ricchezza e gli agi più o meno palesi in cui vive Elisabetta e il suo patrimonio effettivo ha una spiegazione.

Come spiega Forbes Italia la monarca possiede alcuni beni, per esempio il castello di Balmoral in Scozia, mentre altri appartengono all’ente conosciuto con il nome di Crown Estate. Ciò significa che c’è una differenza per nulla trascurabile tra le proprietà che Elisabetta possiede personalmente e quelle di cui può usufruire in quanto monarca inglese. Il Crown Estate non appartiene né ai Windsor né al governo. Forbes sottolinea che se la regina potesse amministrarlo direttamente, sarebbe la donna più ricca del Regno Unito e la terza donna più ricca del mondo con un patrimonio netto di 25 miliardi di dollari. Valore che non terrebbe conto della Royal Collection Trust, la quale vanta nella sua collezione dipinti di Rembrandt e le celebri uova Fabergé.

Non finisce qui: la regina ricava un reddito annuo del 25% dalle proprietà della Crown Estate, cioè il Sovereign Grant, che viene usato per le spese ufficiali (viaggi, manutenzione dei palazzi per esempio). Il principe Carlo, come erede al trono, ricava il suo reddito dal ducato di Cornovaglia, che gestisce un fondo da 131 mila acri e 450 milioni di dollari di beni commerciali sparsi in tutto il Regno Unito. Le entrate che provengono dal ducato di Cornovaglia servono per coprire le spese ufficiali di Carlo, ma anche dei duchi di Cambridge e di Sussex. Sempre Forbes svela che nel 2018 le spese personali di William e Harry sono costate 6,1 milioni di dollari.

Secondo i detrattori della Royal Family, la monarchia è un peso sulle spalle dei contribuenti ma, d’altra parte, assicura anche 700 milioni di dollari di turismo annuale, come riporta Brand Finance. Qualche altra cifra per concludere: Kensington Palace, la residenza di William e Kate, vale 600 milioni di dollari; il valore delle proprietà di Lady Diana al momento della morte era di 31,5 milioni di dollari. La parte più cospicua di questa cifra è stata divisa tra i figli al compimento dei 25 anni, il resto tra i figliocci e l’ex maggiordomo Paul Burrell. Meghan Markle, invece, ha un patrimonio netto di 2,2 milioni di dollari basato sui suoi guadagni da attrice.