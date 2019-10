"Regina e principe Carlo offesi dalle parole di Meghan Markle"

Sorpresa e costernazione. Questi i sentimenti prevalenti a Buckingham Palace e Clarence House, sedi istituzionali rispettivamente della Regina Elisabetta II e del Principe Carlo, dopo la messa in onda del documentario della ITV con la doppia intervista al Principe Harry e a sua moglie Meghan Markle che hanno definito “ molto difficile la vita di corte ” e non solo per l'assalto quotidiano della stampa scandalistica.

La Regina e suo figlio Carlo “ hanno fatto di tutto per far sentire benvenuta la Duchessa del Sussex ”, è stato detto all' Evening Standard, dopo che Meghan ha definito “ una lotta ” vivere con i reali inglesi da quando ha sposato il Principe Harry. Fonti senior, ossia vicine alla Corona, hanno ammesso che “ la Famiglia reale, con tutte le sue formalità, può apparire scoraggiante ", ma hanno ribadito con fermezza che sia la Regina che il Principe Carlo hanno fatto grandi sforzi per far sentire accolta Meghan.

Un insider di Buckingham Palace ha detto allo Standard: “ So che il Principe di Galles ha contattato diverse volte Meghan. Spesso si vedono e condividono anche l'amore per la musica. So che l'ha invitata a un'anteprima di una mostra a Palazzo. Anche la Regina è stata una fonte di forza per Meghan e ha invitato entrambi i Sussex a Balmoral, dove i problemi familiari vengono generalmente discussi in privato ”.

E ancora: “ La Regina e gli alti reali sono molto preoccupati per la strada così sconnessa che Meghan Markle e il Principe Harry stanno prendendo dopo che hanno lanciato il loro colossale attacco ai media britannici ”.

Il commentatore reale Phil Dampier, che ha scritto "Royally Suited" sulla storia d'amore di Harry e Meghan, ha detto che " dalla Regina in giù sono tutti preoccupati e hanno marchiato i commenti dei Sussex come qualcosa di 'molto serio' a cui è necessario porre un argine e rispondere in modo netto e deciso una volta per tutte ”.

Jonny Dymond, corrispondente reale della BBC, ha dichiarato: " Penso che la Famiglia reale sia inorridita ”, mentre il commentatore reale Penny Junor ha descritto le azioni di Harry e Meghan come un " madornale errore per cui pagheranno un prezzo altissimo ".