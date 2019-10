La regina Elisabetta imita gli accenti delle persone che incontra

La designer di moda Angela Kelly è stata per quasi 30 anni l’assistente personale della regina Elisabetta. Nel 1994 ha iniziato a lavorare a Buckingham Palace e nel 2002 è diventata la sola responsabile del guardaroba di Sua Maestà, oltre che sua prima stilista. Dietro a ogni scelta di stile della sovrana c’è la Kelly, che conosce alla perfezione le regole dell’etichetta reale in fatto di abbigliamento e sa consigliare al meglio Elisabetta in ogni occasione ufficiale. Angela Kelly ha avuto il permesso personale della regina per lavorare a un libro di memorie in cui ci racconta i segreti di moda e di eleganza di una delle donne più famose del mondo. È la prima volta che Sua Maestà concede un tale privilegio a uno dei suoi collaboratori, come ricorda il Telegraph. Lo staff di Buckingham Palace, infatti, è vincolato per contratto al più stretto riserbo su ciò che accade tra le mura del palazzo e non vi sono mai state eccezioni se non per la Kelly.

Il volume della stilista, dal titolo “The other side of the coin: the Queen, the dresser and the wardrobe” sarà corredato da fotografie inedite provenienti dal suo archivio personale e verrà pubblicato dalla Harper Collins il prossimo 29 ottobre (per ora solo in inglese). Buckingham Palace ha definito quest’opera “un libro sui vestiti” ma, in realtà, è molto di più. Tra le sue pagine l’autrice ha fatto rivivere non solo una parte importante di storia della moda, ma anche la narrazione di un’amicizia decennale, che ha oltrepassato i confini di una collaborazione professionale. Il Corriere della Sera riporta alcuni aneddoti rivelati da Angela Kelly. Uno di questi riguarda il talento innato della regina Elisabetta nell’imitare gli accenti delle altre persone. Questo dettaglio, però, non è presente nel libro, ma è stato svelato dalla Kelly in un’intervista al Sun. La stilista, infatti, ha dichiarato: “Ci divertiamo molto insieme, la regina ha un perfido senso dell’umorismo ed è una bravissima imitatrice. Può imitare tutti gli accenti, compreso il mio”.

Il Sun puntualizza che la designer avrebbe stabilito “un rapporto di lavoro straordinariamente stretto con la regina”. Nel libro, comunque, sono presenti altri aneddoti relativi al rapporto tra la regina Elisabetta e Angela Kelly. A quanto pare la loro amicizia, basata sulla fiducia e sul rispetto reciproco, è cresciuta e si è consolidata negli anni, grazie alle tante ore trascorse insieme. Samantha Cohen, segretaria privata della sovrana dal 2011 al 2018 ha confermato questo legame, commentando: “Quando Angela ed Elisabetta II sono insieme, le loro risate risuonano nei corridoi di Buckingham Palace”. Nel 2012 la designer diede alle stampe un altro libro, sempre con il consenso reale, dal titolo “Dressing the Queen: the Jubilee Wardrobe” dedicato agli outfit per la cerimonia del Giubileo di Diamante della regina Elisabetta. In quest’opera Angela Kelly svela la passione nutrita da Sua Maestà per gli ombrelli trasparenti, un vezzo che ha anche un risvolto pratico, ovvero fare in modo che i sudditi possano sempre vedere il volto della loro regina. Perfino durante un acquazzone. La Kelly racconta anche che la sua ex datrice di lavoro ama scegliere il colore degli vestiti in base alle stagioni e l’outfit giallo limone indossato al matrimonio di William e Kate ne sarebbe la prova evidente.