La regina Elisabetta infuriata contro la serie "The Crown"?

La regina Elisabetta sarebbe infuriata a causa della serie “The Crown”, o meglio, dell’episodio che andrà in onda su Netflix domenica 17 novembre. A quanto risulta, infatti, nella puntata incriminata si lascerebbe intendere che la sovrana avrebbe avuto una relazione extraconiugale con Lord Porchester, l’amministratore delle sue scuderie. Il sito Agi.it riporta le parole infuocate dell’ex addetto stampa della regina, Dickie Arbiter, il quale ha dichiarato al Sunday Times: “La regina è l’ultima persona al mondo che avrebbe anche considerato di guardare un altro uomo” e ha definito l’accaduto “disgustoso e totalmente infondato” . In effetti, non vi sono prove di una relazione tra Elisabetta II e Lord Porchester. I tabloid, al contrario, hanno sempre parlato di un’amicizia affettuosa tra i due, di un’intesa durata anni e mai scalfita.

La confidenza era tale che la sovrana non aveva alcun problema a rivolgersi al nobiluomo chiamandolo con un diminutivo, “Porchie”. Il Sunday Times ha ribadito che la regina Elisabetta “rimase vicino a Porchie fino alla sua morte nel 2001” , ma non esistono elementi che facciano pensare a una relazione amorosa. Nella serie “The Crown” vediamo Sua Maestà e Lord Porchester molto vicini e il principe Filippo geloso di questo rapporto. Nella realtà (almeno per ciò che sappiamo) per l’inizio di questa amicizia “galeotti furono i cavalli”. Come racconta Cosmopolitan, Henry Herbert settimo conte di Carnarvon, alias Porchie, fu un amico d’infanzia della regina Elisabetta. I due condividevano la stessa passione per i cavalli e Lord Porchester era spesso accanto alla sovrana nelle scuderie o alle corse. Elisabetta II è stata anche la madrina dei figli dell’aristocratico e si divertiva molto a passeggiare con lui nelle tenute di Balmoral, Windsor o Sandringham. Nulla di più a quanto pare.

Il figlio di Lord Porchester ha negato che tra suo padre e la monarca vi sia mai stato del tenero, insistendo sul comune amore per i cavalli. La regina Elisabetta ha sempre cercato di evitare scandali e ha seguito con grande serietà e compostezza il cammino che il destino ha scelto per lei. Ha dimostrato un grande attaccamento alle tradizioni e un’abnegazione senza pari al “mestiere” di sovrana. Inoltre il suo amore per il principe Filippo è sempre stato assoluto, almeno secondo i giornali e i libri che raccontano la biografia della sovrana. Per questi motivi sembrerebbe strano associare il carattere che Elisabetta II mostra alla possibilità che abbia tradito suo marito. È vero che la vita può essere imprevedibile e spazzare via in un attimo le convinzioni maturate in anni, ma la regina Elisabetta sembra possedere un senso del dovere innato.