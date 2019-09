La regina Elisabetta insegna l’etichetta reale a Lewis Hamilton

La regina Elisabetta colpisce ancora a suon di ironia e senso del dovere, due caratteristiche che ormai fanno parte del suo carattere e la rendono inarrestabile. Stavolta a essere ripreso dalla sovrana in persona è stato uno dei più famosi piloti di Formula Uno, Lewis Hamilton. L’oggetto del contendere è il galateo reale, un’arte in cui Elisabetta II può davvero dirsi imbattibile. È stato proprio il campione della Mercedes, ospite al Graham Norton Show della BBC, a raccontare il divertente aneddoto che lo vede coinvolto insieme a Sua Maestà. Naturalmente la notizia ha fatto il giro del web, come tutto ciò che riguarda la royal family.

Lewis Hamilton ha rivelato: “Ho avuto modo di essere invitato a un pranzo ed ero seduto accanto alla regina. Ero eccitato e ho cominciato a parlare con lei, che rivolgendosi a me mi ha detto indicando la mia sinistra, ‘no, parli prima con la persona alla sua sinistra mentre io parlo con quella alla mia destra e poi tornerò da lei”. Verrebbe da definire la scena come “un urto con testacoda da spavento”, in cui l’orgoglio potrebbe rimanere incastrato tra le lamiere della vergogna. Per fortuna non è stato così per Hamilton, che ha colto l’ironia sottile nelle parole della regina Elisabetta, ma anche il suo profondo rispetto per le tradizioni. Queste ultime, del resto, rappresentano l’essenza della regalità britannica e non possono essere trascurate, anche quando appaiono minuscole, persino insignificanti agli occhi di chi non le conosce.

D’altro canto le regole del protocollo reale sono tantissime, coprono quasi tutti gli aspetti della vita e della quotidianità di un Windsor ed è normale e logico che, in genere, le persone comuni (ovvero il resto del mondo) non le conoscano, a meno che non si tratti di un royal expert o di un appassionato di vicende reali. Nel caso specifico che ha per protagonisti la regina e il campione la regola vuole che durante un pasto, entro l’arrivo del secondo piatto, Elisabetta II parli prima con l’ospite seduto alla sua destra e poi con quello seduto alla sua sinistra. Dovrebbe cercare di intrattenere entrambi senza mostrare preferenze per uno dei due, in modo diplomatico. Inoltre Hamilton ha fatto un altro errore quando ha rivolto la parola per primo alla sovrana.