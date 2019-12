La regina Elisabetta non abbandona il principe Andrea

Il principe Andrea ha dovuto rinunciare al suo ruolo pubblico e da mesi non lo vediamo accanto alla madre, la regina Elisabetta. Nonostante la tempesta dello scandalo Epstein, però, Sua Maestà avrebbe deciso di non abbandonare suo figlio. Secondo Vanity Fair l’atteggiamento della sovrana non denoterebbe affatto una preferenza nei confronti del duca di York rispetto agli altri figli e non si tratterebbe nemmeno di una strategia difensiva. I tabloid si chiedevano se il principe Andrea avrebbe partecipato al tradizionale Natale a Sandringham con il resto della royal family. La possibilità che venisse allontanato da un evento parzialmente pubblico (pensiamo, per esempio, alla passeggiata verso la chiesa di St. Mary Magdalene) non era poi così remota.

Invece il duca di York è arrivato a Messa con il fratello, il principe Carlo, la mattina del 25 dicembre. Ha fatto una breve visita e poi è tornato nella residenza di Sandringham per restare accanto al principe Filippo, dimesso da pochi giorni dopo un ricovero per complicazioni dovute a un’influenza. È evidente che il basso profilo del principe Andrea sia una conseguenza dello tsunami mediatico che lo ha travolto a causa della sua pericolosissima amicizia con Epstein. L’uomo d’affari è stato accusato di abusi sessuali e si è suicidato in carcere lo scorso agosto. Il duca di York è stato travolto insieme a lui e il suo tentativo di difesa, un’intervista rilasciata alla BBC, si è tramutato in un boomerang che lo ha costretto a una ritirata rapida e dolorosa.

A quanto pare la regina Elisabetta, il principe Carlo e il duca di Cambridge avrebbero imposto ad Andrea di uscire di scena, ritirandosi a vita privata ed evitando di farsi vedere in giro. Del resto la vicenda è tutt’altro che chiusa e si prospetta un 2020 difficile per Andrea il quale, forse, potrebbe perfino essere chiamato a testimoniare negli Stati Uniti nel processo scaturito dallo scandalo Epstein. Nonostante tutto, però, la regina Elisabetta e la royal family compatta non avrebbero abbandonato il duca di York, al contrario. In privato Sua Maestà non eviterebbe il figlio e non avrebbe alzato alcun muro, ma in pubblico le cose cambiano. Quando è in gioco la solidità della Corona, i legami familiari passerebbero in secondo piano.

L’ultima volta in cui abbiamo visto la regina Elisabetta e il principe Andrea insieme a un evento ufficiale risale al Trooping The Colour 2019 e alle giornate di Ascot. L’ultima estate serena prima della burrasca. Vanity Fair, però, ritiene che non vi sarebbero attriti tra la sovrana e il figlio, altrimenti non si spiegherebbe l’invito a Sandringham per Natale. Sarebbero infondate anche le voci di una presunta preferenza della monarca nei confronti di Andrea. Il motivo sarebbe anche piuttosto semplice. Quando è nato il principe Carlo, la regina Elisabetta aveva solo 22 anni e l’esperienza non era certo dalla sua parte. Il principe Andrea, invece, è nato nel 1960, 10 anni dopo la principessa Anna.

A quei tempi la sovrana era una donna più matura e consapevole, capace di destreggiarsi tra il ruolo ufficiale e quello di madre. Dunque Elisabetta non sarebbe stata una madre fredda e distante. Le circostanze e i tempi diversi hanno pesato sulla sua vita, forgiandola. Inoltre pare, sempre secondo Vanity Fair, che negli ultimi tempi la regina Elisabetta sia sempre più vicina al principe Edoardo, l’unico figlio che non è mai stato coinvolto in nessuno scandalo e di cui, in effetti, si parla sempre poco. Per la regina Elisabetta l’affetto materno avrebbe poco a che vedere con il trono. Entrambi hanno diverse sfere d’influenza, una pubblica e l’altra privata, che raramente si incrociano. Eppure possono convivere su binari paralleli.