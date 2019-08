La regina Elisabetta non ha incontrato Kate Middleton per molti anni

Il rapporto tra la regina Elisabetta e Kate Middleton sembra basato su una grande stima reciproca e su una buona intesa. La sovrana si è dimostrata una vera e propria guida per la moglie del principe William, nella prospettiva di una futura ascesa al trono dei duchi di Cambridge. Elisabetta ha insegnato a Kate ciò che ha imparato in fatto di diplomazia e protocollo, dopo anni di esperienze, incontri, studi. Del resto Sua Maestà è nata nella famiglia reale, la Middleton no, dunque doveva assimilare il prima possibile ciò che per gli altri membri della royal family era la quotidianità fin da bambini. Il risultato è sotto gli occhi di tutti ed è eccellente. Eppure, ci racconta il magazine Grazia, il legame tra la regina Elisabetta e Kate non è sempre stato così forte e complice. C’è voluto del tempo perché le due imparassero a conoscersi e a capirsi, è naturale. Allo stesso modo sono occorsi anni perché la sovrana accettasse di incontrare la futura moglie del nipote.

Secondo il magazine The Express Elisabetta avrebbe evitato di trovarsi faccia a faccia con Kate per ben 5 anni. Il motivo è molto semplice e comprensibile: voleva essere certa che tra i ragazzi vi fosse una relazione seria e duratura. In effetti noi non sappiamo con esattezza quando William e Kate abbiano iniziato la loro storia d’amore, ma possiamo fare qualche conto, facendoci aiutare dai dati in nostro possesso: i tabloid sono certi che la scintilla tra i duchi di Cambridge sia scoccata dopo la famosa sfilata di beneficenza del 2002, durante la quale Kate si fece notare dal principe. Nell’intervista in occasione dell’annuncio ufficiale del fidanzamento (16 novembre 2010), la duchessa rivelò di non aver mai incontrato la regina prima del matrimonio di Peter e Autumn Phillips, avvenuto nel maggio 2008 (un anno dopo che William e Kate si erano lasciati e poi riconciliati).