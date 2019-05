La regina Elisabetta cerca un social media manager che si occupi a tempo pieno delle attività social della royal family. A riportare la notizia è il magazine People, che sottolinea le due caratteristiche che il candidato ideale deve avere: lungimiranza e creatività. Qualità che il fortunato vedrà ricompensate con 44mila euro all’anno. Nell’annuncio di lavoro, pubblicato da Buckingham Palace, (e anche su Linkedin) si legge che " si tratti di visite di Stato, cerimonie di premiazione o feste di fidanzamento, vogliamo assicurarci che i nostri canali digitali suscitino interesse e raggiungano sempre più persone” “

Anche i Windsor si preoccupano del numero dei like e sono consapevoli del fatto che un buon profilo social abbia bisogno di attenzione e di idee affinché guadagni follower e like: l’avviso, infatti, prosegue sottolineando che “i post saranno visualizzati da milioni di utenti” . Ciò, tradotto, vuol dire non solo che la cura dei contenuti deve essere un obiettivo prioritario, ma anche che non saranno tollerati errori o epic fail di nessun tipo. La regina pretende la perfezione e la professionalità che si guadagnano con la giusta esperienza. La famiglia reale è sotto l’occhio vigile dell’intero pianeta e, d’altro canto, sa che la sola immagine non basta più. Servono messaggi chiari e coerenti che alimentino nel modo giusto questa immagine.

Come ricorda Vanity Fair, qualche giorno fa sul sito ufficiale di Buckingham Palace è apparsa la pagina dedicata ad Archie, ma nella didascalia si leggeva “figlio di William e Kate” . Una cantonata di dimensioni spaziali che potrebbe essere costata il posto al povero addetto o, almeno, potrebbe aver convinto la regina che sarebbe il caso di ampliare lo staff preposto alla comunicazione con una figura professionale ben precisa. Nello specifico l’annuncio si rivolge a un esperto che “deve avere lo sguardo rivolto al futuro ed essere in grado di dirigere la comunicazione digitale sulla base di analisi ed esplorazioni di nuove tecnologie. Inoltre deve essere creativo, con abilità sia nel campo dei video che della fotografia, oltre a buone doti di scrittura per la stesura di contenuti per il nuovo sito. L’obiettivo è trovare modi innovativi per mantenere viva sul palcoscenico mondiale la presenza della regina”.

Il prescelto avrà diritto a 33 giorni di ferie, al pranzo, all’accesso al palazzo, alla partecipazione ai corsi d’aggiornamento e al contributo pensionistico del 15% dal datore di lavoro. Inutile dire che il palazzo reale è già stato sommerso dai curriculum. La regina, però, vuole diventare una influencer e non si accontenterà facilmente.