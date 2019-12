La Regina rovina l’amicizia di Meghan con una cara amica di Los Angeles

Jennifer Meyer, figlia del boss della NBCUniversal, potente studio cinematografico di Hollywood, è una di quelle persone che a Los Angeles conviene conoscere, e magari farsi amiche, per via delle sue conoscenze importanti nel mondo del cinema. Quando si mise a disegnare gioielli lanciando una linea con il suo nome subito amiche come Jennifer Aniston presero a farsi vedere ai party sfoggiando le creazioni della potente amica che le ricompensava facendo loro dono del gioiello indossato, per poi postare il loro look sul suo sito web facendosi un’enorme pubblicità ed affermandosi rapidamente nel settore della gioielleria grazie alla sua clientela vip. Essere pubblicata sul suo sito web dal fiorente e-commerce è uno status symbol per molte dive, un modo per dire: ''Ehi, sono amica della figlia del boss della NBCUniversal '.

Tra le sue più grandi amiche e clienti c’è sempre stata l’attrice protagonista del serial tv “Suits”, Meghan Markle, che negli anni ha stretto un sincero legame con la designer, consolandola nel 2016 quando il suo matrimonio con l’attore Tobey Maguire naufragò dopo 9 anni e 2 figli. Da sempre pubblicata sul sito web della Meyer, la Markle ha poi sposato il principe Harry, diventando la Duchessa del Sussex. A quel punto il sito della Meyer è esploso e di conseguenza la sezione di e-commerce perché, dati anche i prezzi contenuti delle sue creazioni, appena pubblicava una foto di Meghan con indosso una sua creazione, da tutto il mondo riceveva migliaia di ordini online di persone che desideravano avere lo stesso gioiello sfoggiato dalla Duchessa.

Ma adesso, stando a Page Six, "la pacchia è finita. Buckingham Palace le ha ordinato di smettere immediatamente di usare le foto della Markle per farsi pubblicità. La designer 42enne non solo non potrà più postare alcuna foto dell’amica né sul sito web né sui suoi social, come era solita fare, ma deve anche rimuovere tutte le vecchie foto ". Nulla della sua attività di designer di gioielli deve essere riconducibile alla Duchessa del Sussex perché, come rivela una fonte del magazine, " a Corte ritengono volgare che Meghan si presti quasi a fare da testimonial a un brand di gioielli. È un atteggiamento poco adatto a una reale. Andava bene quando faceva l’attrice, ma ora non più. La Regina, al riguardo, è stata perentoria ".

Secondo l'insider questa settimana “ funzionari legali di Buckingham Palace hanno comunicato alla Meyer l’ordine di Sua Maestà di rimuovere immediatamente le foto della Duchessa del Sussex dal suo sito web e dall’account Instagram di ‘Jennifer Meyer Jewelry’, affermando che la sua società ha violato un accordo legale per non pubblicare le foto della Markle, usando ripetutamente suoi scatti con indosso la collana con la scritta "Mummy" in oro da 850 dollari nel babyshower di New York, e la collana con pendente composto da tre turchesi sfoggiata nelle prime foto ufficiali in cui, accanto al marito Harry, ha presentato per la prima volta Archie alla stampa pochi giorni dopo la nascita ”.

Dato che la Markle ha continuato ad usare in pubblico i gioielli dell’amica di Los Angeles anche durante il suo recente viaggio in Sudafrica, " è chiaro che non c’era alcun accordo legale prima e che l’iniziativa non è partita da Meghan, ma da Buckingham Palace che vuole imporre alla Duchessa di sfoggiare in pubblico gioielli di brand inglesi o facenti parte della collezione di Corte a cui, però, a differenza di Kate Middleton, ha un accesso limitato. Da qui il suo rivolgersi all’amica di Los Angeles. Ma ora questo suo canale è stato bruscamente interrotto ". Secondo Page Six Jennifer Meyer, temendo gravi conseguenze legali e ripercussioni sui suoi affari, avrebbe firmato subito l'accordo legale con il Palazzo, che la vincola alle stesse regole di tutti i designer che vestono la Royal Family. Secondo l’insider questo significa “ in poche parole che non può vantarsi di lavorare per i Reali né può pubblicizzare ogni associazione con loro tramite foto o altro mezzo di comunicazione ".

Pare che Jennifer Meyer non abbia gradito l’intrusione di Buckingham Palace nel suo business, ma non si è potuta opporre in alcun modo. “ Se continuerà a collaborare con Meghan Markle non potrà pubblicizzare il fatto che il gioiello che indossa la Duchessa è opera sua e pare che, molto offesa, abbia convenuto che forse è meglio chiuderla qui, anche se l’amicizia resta ”, ha detto la fonte, sottolineando come adesso i rapporti di forza tra le due donne si sono capovolti con la Meyer ad aver bisogno della celebre amica per vendere di più.