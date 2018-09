Relazione finita tra Soleil Sorgè e Marco Cartasegna. La ragazza spiega il perché a Uomini e Donne Magazine. Le differenze tra loro erano ormai incolmabili. ”Io e Marco -spiega la Sorgè - abbiamo avuto una relazione meravigliosa, ci siamo dati l’uno all’altra parecchio, senza risparmiarci mai”.

Rivela che la loro storia è stata colma di amore, sempre rispettandosi. Ma, come succede spesso in ogni relazione, si è spento qualcosa. “Poteva non succedere”, ha aggiunto,”purtroppo tra noi è successo” .

La ragazza aveva conosciuto Marco ai tempi di Uomini e Donne. Era una delle corteggiatrici di Luca Onestini, che alla fine del trono aveva deciso di sceglierla come compagna della sua vita. Durante il trono di Luca, più di una volta, si era notato l’interesse di Marco per Soleil e viceversa. Ma l’ultima puntata la ragazza aveva deciso di contraccambiare il sentimento di Onestini e rispondere sì alla sua domanda.

Dal canto suo, Marco aveva spostato le sue mire su un’altra ragazza, poi diventata la sua scelta finale. Rivedendosi dopo qualche mese si sono resi conto che l’attrazione provata in trasmissione non era scemata con la lontananza e hanno cominciato a frequentarsi. Luca ha poi scoperto tutto durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2. Il ragazzo non ha però impiegato troppo tempo per consolarsi e si è innamorato all’interno della casa della bella modella Ivana Mrazova, con la quale forma ora una bellissima coppia.