Riccanza, Tommaso Zorzi confessa: "Ho fatto ​coming out con Michelle Hunziker"

Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti più amati, e discussi, del reality show targato MTV Italia, "Riccanza". Figlio di un importante manager e di una dietista milanesi, Zorzi è diventato popolare grazie al programma sui "figli di papà" e non ha mai fatto mistero di essere omosessuale. Nell'intervista doppia pubblicata nelle scorse ore sul suo profilo Youtube, dove appare insieme alla sua migliore amica Aurora Ramazzotti, il popolare youtuber ha svelato un singolare retroscena del suo coming out, confessando di averlo detto ad un volto noto della televisione.

Amante del lusso e degli agi, eccentrico e spigliato, Tommaso Zorzi è riuscito a conquistare il pubblico, ottenendo sempre più spazio in televisione. Dopo le due stagioni di "Riccanza", il 24enne ha partecipato al talent di Fox Life "Dance Dance Dance" e ha poi aperto il suo canale Youtube dove pubblica interviste, filmati divertenti e di intrattenimento. Nell'intervista pubblicata insieme ad Aurora Ramazzotti, Tommaso Zorzi ha spiegato cosa lo lega alla figlia di Eros: un'amicizia cominciata sui banchi di scuola e consolidatasi nel tempo.

La divertente chiacchierata davanti all'obiettivo delle telecamere è stata anche l'occasione per smentire le voci che, mesi fa, erano circolate su un possibile (quanto improbabile) flirt tra loro. " Com'è possibile che qualcuno abbia pensato che tra noi ci fosse qualcosa? - scherza Aurora nella video intervista -. Ho anche assistito al coming out di Tommy ". La primogenita di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker offre lo spunto giusto per Tommaso Zorzi, per svelare chi è stata la prima persona a cui lui ha confessato di essere gay: Michelle Hunziker. " Tua mamma è stata la prima a cui l'ho detto ", ha ricordato Zorzi, che con la conduttrice svizzera ha sempre avuto un rapporto speciale, come una seconda mamma. Mentre per Aurora non c'è stato nemmeno bisogno delle parole: " Nessuno lo sapeva realmente, però lo sapevamo tutti ".

Il suo coming out non ha sempre avuto aspetti positivi per il giovane. Pochi mesi fa, infatti, proprio per il suo orientamento sessuale fu vittima di un'aggressione per strada. In estate, Zorzi è stato riconosciuto da una donna mentre passeggiava in Corso Buenos Aires ed è stato insultato e poi colpito con una borsetta. L'aggressione omofoba subita da Tommaso fu riportata su molti giornali e siti di informazione e l'influencer fu ospite di diverse trasmissioni televisive per raccontare l'episodio.