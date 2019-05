Riccardo e Ida di nuovo insieme dopo Uomini e Donne?

Nelle ultime puntata del trono over di Uomini e Donne a tenere banco è stata la storia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano: il cavaliere ha chiesto alla sua ex di tornare in puntata, ma nonostante le numerose conversazioni avute in studio i due non sembrano approdare ad una risoluzione. Anche Maria De Filippi ha cercato di spingere Riccardo a dichiararsi in maniera esplicita, in modo da far avvicinare Ida ma non è accaduto quanto i fan speravano. Ida ha chiuso con Riccardo, che ha cercato di avvicinarsi a lei durante le ultime registrazioni. Adesso però potrebbero esserci novità in arrivo.

Terminata la messa in onda dell'ultima puntata stagionale del trono over, Riccardo ha iniziato una diretta su Instagram per confrontarsi con i suoi follower. "Saprete meglio come sono andate le cose dopo l’ultima puntata. C’è un grande aggiornamento" , ha rivelato il Guarnieri, informando gli utenti del web che il prossimo numero di Uomini e Donne Magazine conterrà nuove informazioni sulla sua relazione con Ida.

"La complicità fa tanto in una coppia. Devo stupire? Con che cosa… Vai da Ida? Vi consiglio di leggere il giornale. Ma secondo voi perché ho fatto tutto questo?" , ha poi detto Riccardo parlando degli ultimi sviluppi circa l'atteggiamento avuto con la Platano in puntata. " Ida sa perfettamente perché l’ho chiamata. Sembrava la resa dei conti più che altro, ecco perché mi era difficile tirare fuori quello che provavo e pensavo in quel momento ", ha proseguito il cavaliere, che ha ammesso tra le righe il suo forte interesse per la ex.

" Di sicuro faccio sempre quello che mi passa per la testa e mi assumo la responsabilità. Non programmo nulla. Non è facile avere tutti contro, essere lì da solo e provare a spiegare un concetto con mille difficoltà. Non sto giocando ", ha concluso Riccardo che è stato sibillino circa il suo possibile riavvicinamento con la dama. Sarà l'intervista a rivelare se l'amore ha trionfato ancora una volta.

