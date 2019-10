Riccardo Marcuzzo contro gli hater: "Io gay? Mi sfottono perché amo i fiori, l’amore e la natura"

Dopo essere diventato uno dei protagonisti più amati che la storia della scuola di Amici di Maria De Filippi ricordi, Riccardo Marcuzzo è tornato al centro dell'attenzione mediatica. Recentemente, il cantante di Diverso ha rivelato di sentirsi vittima di pesanti critiche, giunte da parte dei suoi hater: "Mi sf*ttono perché mi piacciono i fiori, l’amore e la natura. Mia mamma aveva ragione: essere diverso non è facile, ma tu segui il tuo cuore. Il titolo del primo singolo sarà Gossip!".

E, a seguito della sua recente confessione, lo stesso Riccardo Marcuzzo ha avviato un'operazione di marketing al grido di "Rovinami". Nello specifico, la popstar Riki ha cioè deciso di affiggere in strada e sui muri di diverse città alcuni banner pubblicitari contenenti una foto mozzafiato in bella vista, che lo ritrae a torso nudo, con tanto di scritta sibillina "Rovinami". Il motivo dell'operazione promozionale in questione è presto detto: l'ex allievo di Amici ha indirettamente chiesto ai suoi hater di scrivere qualsiasi critica sui suoi manifesti pubblicitari: "Fate in modo che quest’immagine possa diventare una vera e propria opera d’arte. Gli hater sono i benvenuti e questo è il vostro momento: a volte bisogna alzare lo sguardo dal telefono e sporcarsi davvero le mani! Rovinatemi che sta per succedere qualcosa di grande".

Riccardo Marcuzzo spegne gli hater

Tornando attivo sui suoi profili social, il cantante ha reso noto ai suoi fedeli fan di aver raccolto qualche critica mediante la sua ultima operazione provocatoria e ha colto l'occasione per rispondere in prima persona agli ultimi attacchi ricevuti dai suoi "odiatori", alcuni dei quali omofobi e classisti. "Non mi sarei mai aspettato che le persone andassero veramente in giro a scrivermi sopra o a pasticciarmi, né tantomeno che lo facessero direttamente dal telefono- queste le parole spese dal cantante, che rimane incurante delle critiche e consapevole del fatto che l'odio, in fondo, è "solo" l'altra faccia dell'amore -. Utilizzare i pennelli, gli sticker e tutti gli altri strumenti disponibili nelle varie app o nei social per creare dei “digital artwork” è qualcosa di pazzesco e imprevisto. Grazie a tutte queste dimostrazioni di 'affetto'. Grazie anche a chi mi insulta o pensa di farlo. “Fr**io” non è un insulto, specialmente nel 2019! (Marcuzzo allude a uno degli attacchi omofobi ricevuti di recente, ndr). L’odio prima si stufa e poi si spegne. Cresciamo, crediamoci e non avremo paura perché chi sta bene con se stesso e si accetta, sia con l’ironia che con l’indifferenza, vince sempre".