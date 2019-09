Riciclo, Kate batte Meghan 4 a 0 grazie al suo cappotto azzurro

Se in Africa Meghan Markle si sta dando da fare nel cercare di scrollarsi di dosso l’etichetta di duchessa amante del lusso indossando capi già sfoggiati in precedenza, nulla può contro la vera maestra del riciclo della Royal Family, Kate Middleton.

La Duchessa di Cambridge non è solo stata la prima reale inglese a riutilizzare in pubblico abiti firmati già indossati in precedenza e persino stivali da caccia vecchi di decenni, ma è anche stata la prima in assoluto a indossare con grande classe e nonchalance capi low cost, cosa questa che l’ha fatta molto amare dai sudditi inglesi che vi hanno visto un segno di rispetto nei loro confronti, data la crisi economica che attanaglia il paese.

Tuttavia è proprio nell’arte di far sembrare sempre nuovo un outfit che la Middleton è un’autentica maestra perché sa bene che sono gli accessori a fare sempre la differenza. Così ieri la 37enne Duchessa di Cambridge si è presentata a un evento di gala in onore di Sir David Attenborough sfoggiando un raffinato cappotto color azzurro ceruleo della maison Alexander McQueen a cui sembra essere molto legata dato che è ben la quarta volta che lo indossa in pubblico.

Dal taglio skinny, perfetto per evidenziare la sua linea impeccabile, a dispetto dei rumors che la vogliono incinta del quarto figlio, la Middleton indossò questo elegante capospalla per la prima volta nell'aprile 2014 durante il “Flying Day” e poi, qualche mese dopo a giugno, per commemorare il 70° anniversario degli sbarchi del D-Day. La terza volta è stata in occasione nel 75° anniversario dei "RAF Air Cadets" nel febbraio 2016. E, infine, nuovamente ieri.



A cambiare nel corso degli anni sono stati l’acconciatura, i gioielli, il capello, le pochette e le scarpe sfoggiate, ma il cappotto è rimasto sempre lo stesso, impeccabile e rigoroso, perfettamente in linea con il suo stile sofisticato e austero che tanto piace alla Regina Elisabetta II.

Così mentre Meghan finora ha riutilizzato i suoi abiti solo per una seconda volta, ormai non si contano più le volte in cui Kate ha indossato nuovamente sempre lo stesso outfit, anche low cost, e il caso del cappotto azzurro è solo l'ultimo di una lunga serie.