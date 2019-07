Ricky Martin furioso, sono emerse chat che lo coinvolgono

Il popolo portoricano sta chiedendo a gran voce le dimissioni del governatore Ricardo Rossello, Ricky Martin si è ritrovato coinvolto direttamente in questa storia. A far infuriare i cittadini di Porto Rico sarebbero state alcune chat private del governatore che sono trapelate durante l'ultima settimana. Nei messaggi del politico si possono leggere frasi discriminatorie e omofobe, alcune delle quali direttamente rivolte a Ricky Martin.

Come segno di solidarietà nei confronti del cantante sono arrivate anche le parole del rapper Bad Bunny che, sui social, ha dimostrato tutto il suo appoggio al collega. Le chat del governatore portoricano sono state tutte raccolte in un fascicolo di ben 889 pagine, Rossello però ha fatto sapere che prenderà parola in sua difesa via radio (per cercare di chiarire l'accaduto). Ricky Martin, però, si è fatto portavoce del malcontento del popolo e ha chiesto le dimissione del governatore.

Ricardo Rossello ha, però, subito risposto di non aver alcuna intenzione di lasciare la sua carica. Nel frattempo sui social la polemica non si placa. Ricky Martin, molto attivo su Twitter, ha scritto: "Quando i commenti sono fatti in privato mostrano davvero di cosa sei fatto. È l’integrità e la verità con cui vivi la tua vita privata che ti definisce".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?