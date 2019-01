Maxi regalo di Ricky Martin alla fan: soldi, guardaroba e una vacanza

I sogni son desideri, ma a volte vanno anche oltre. E’ quello successo ad una fan di Ricky Martin (non vi aspettate una teen ager scatenata) ma una giovane mamma sarda che ha ricevuto una splendida e inaspettata sorpresa da parte della sorella più piccola.

Due sorelle unite anche dopo la morte della mamma che le ha lasciate da sole e con un padre che non si prendeva cura di loro, tanto da essere divise. La più piccola in Sardegna e la più grande a Roma.

Ma nella loro vita hanno fatto di tutto fino a riuscire ad riunirsi, e ci sono riuscite tanto da far diventare legalmente la sorella maggiore legalmente responsabile della più piccola. Un amore che Shaina (questo è il nome della sorella che ha fatto la sorpresa) ha voluto ricompensare scrivendo a Maria De Filippi e a C’è Posta per te.

E Maria, fata madrina di tutti i desideri, lo ha fatto avverare, facendo arrivare il cantante Ricky Martin (che è il cantante preferito della ragazza e di suo figlio) direttamente in studio.

Il cantante ha ascoltato tutto il racconto ed è rimasto visibilmente commosso dal grande amore che queste due sorelle provano una per l’altra. Ha così deciso lasciando tutti a bocca aperta fare un'atto concreto, non solo una presenza.

Sapendo che questa ragazza era in attesa del secondo bambino ed essendo in una situazione economica critica, Ricky è entrato in studio con una grandissima valigia bianca che ha aperto davanti ad un pubblico curioso. Da un lato c’era tutto il necessario per poter vestire il bambino fino all’età di due anni, dall’altra parte tutto il necessario (pinne, costumi, parei) per una fantastica vacanza che il cantante ha regalato facendo scegliere qualsiasi destinazione in tutto il mondo.

Non è finita qui, in ultimo ha pensato anche al lato economico e ha aperto una tasca della valigia contenente delle banconote che non sono state mostrate al pubblico, ma a giudeicare dalla faccia di chi le ha ricevute doveva essere una bella somma.

Insomma Maria ha fatto di nuovo centro nel cuore del pubblico, e con lei anche Ricky Martin che oltre ad essere sempre un sex symbol questa volta ha fatto battere il cuore per un altro motivo.