Ricky Tognazzi: "Mia madre Pat O'Hara è stata la mia luce"

Eleonora Daniele ha ospitato nel salotto di Storie Italiane il regista Ricky Tognazzi, figlio dell’indimenticabile attore e mattatore Ugo Toganazzi e di Pat O’Hara.

L’artista si è raccontato a tutto tondo, spaziando dal rapporto con i genitori fino a quello con la moglie Simona Izzo. Ma è stato sulla relazione con il padre Ugo Tognazzi e con la madre Pat che il regista si è soffermato con affetto, spiegando come a distanza di tempo dalla scomparsa del papà sia riuscito a rivalutare la sua figura e capire gli sforzi fatti nel corso della lunga carriera per conciliare lavoro e famiglia. “ Oggi gli darei 30 e lode come padre e 30 e lode come attore – ha detto Ricky Tognazzi in riferimento al papà, di cui ha compreso solo oggi le difficoltà superate per adempiere ai suoi doveri di genitore e di attore del cinema italiano - . Dopo che hai provato sulla tua pelle cosa vuol dire essere padre e attori, ho capito tante cose ”.