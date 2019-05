Ridge di Beautiful è in tour in Italia

Anche se negli ultimi anni il ruolo Ridge Forrester è stato affidato al più giovane attore Thorsten Kaye, per gli amanti appassionatidi una delle più longeve sopa opera di sempre il volto del mitico personaggio di "Beautiful" rimarrà per sempre quello di Ronn Moss. L’attore americano ha abbandonato la soap nel 2012 e, ancor prima che la la recitazione, la sua più grande passione è sempre stata la musica, così, ritiratosi dalla soap che l’ha reso famosissimo in tutto il mondo, ha deciso di chiudersi in studio di registrazione con la sua band di amici, i “Players”, per dar vita a un progetto musicale che lo sta portando in giro per il mondo, con discreto successo.

Moss ha già all’attivo diversi album musicali, sia a suo nome che con il complesso dei “Players”, e negli anni Settanta era riuscito persino a conquistare le classifiche di vendita statunitensi con il singolo “Baby Come back”, la hit di un’estate che però poi non era riuscita a bissare con un altro successo, spingendolo a ripiegare sulla recitazione.

Al momento Ronn Moss ha appena lanciato il suo primo tour mondiale che è partito proprio dall’Italia e con la sua storica band si esibirà in una serie di concerti gratuiti in grandi centri commerciali, Le tappedel suo tour italiano si possono trovare sulla pagina Facebook dedicata.



