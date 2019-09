"Riesco sempre a farmi del male". Ecco cosa è successo alla subrettina Lisa Fusco

Sono comparse alcune foto sospette e preoccupanti sul profilo instagram di Lisa Fusco, la subrettina partenopea molto amata dal pubblico. Nella puntata di "Stasera tutto è possibile", lo show di Rai 2 che andrà in onda lunedì sera in prime time, si assisterà a un’altra caduta della subrettina, meno traumatica però rispetto a quella che avvenne in tv qualche anno fa.

Lisa Fusco condivide con i follower la sua ultima disavventura, pubblicando foto di lividi molto evidenti che si estendono dalla coscia fino alle natiche. La caduta è avvenuta durante le registrazioni del programma, e secondo quanto è stato rivelato dalla stessa subrettina, nella puntata che verrà trasmessa il prossimo lunedì, si potrà vedere il suo ennesimo capitombolo. "Riesco sempre a farmi del male – scrive la Fusco -.Vedrete tutto su Rai 2 nella puntata di Stasera tutto è possibile".

Niente di grave, da quel sembra. I fan hanno appreso con sgomento tutto ciò che è successo e commento con un velo di sottile ironia le foto di Lisa Fusco. "Ma ha fatto la spaccata?", si legge. "Mi auguro che non ci sia niente di rotto", scrive un altro utente. Proprio Lisa Fusco sta al gioco, commentando la sua caduta con un hashtag molto divertente, precisando che non è successo nulla di grave. #Senzaspaccata è già virale su Instagram.