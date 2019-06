Rihanna affitta un'isola per usarla come studio discografico privato

L’attesa per il nuovo album di Rihanna, che ufficialmente non ha ancora un vero nome, si è fatta sempre più estenuante nel corso degli ultimi mesi.

La cantante, d’altronde, tra lingerie e cosmesi, si è concentrata su altri business oltre la musica in questi anni, diventando la cantante più ricca al mondo, con un impero da 600 milioni di dollari, secondo le stime di Forbes.

La sua ultima fatica discografica risale ad oltre tre anni fa, ma finalmente la star, originaria delle Barbados, sembra decisa a portare a termine il disco tanto atteso dai suoi fan di tutto il mondo. Per concentrarsi al massimo, senza alcuna distrazione, Rihanna ha deciso di affittare un’isola tutta per lei ed il suo staff, dove appunto verrà mixato e terminato il nuovo disco.

Osea island, questo il nome dell’isola privata, si trova nell’estuario dell’Essex, in Gran Bretagna, poco distante da Londra ed é dotata di cinema, palestra, cottages in stile inglese, perfetti per tutto il suo entourage, nonché uno studio di registrazione completo in cui finalmente portare a termine il suo nono album. L’isola costa ben 20 mila sterline al giorno, inezie per la nuova billionaire della musica.



