Rihanna mozzafiato in bikini nero e shorts

Rihanna colpisce ancora nel segno, grazie ad un video realizzato in slow motion e pubblicato sul suo profilo Instagram: la cantante appare bellissima in bikini nero, mentre cammina in modo deciso. Nella clip Rihanna è immortalata di profilo mentre avanza con incedere sexy e sicuro lungo il vialetto di una super villa, presumibilmente la sua dimora. Outfit nero sgambato e borsa bianca, la star indossa una vestaglia nera trasparente che copre delicatamente le sue curve, senza nasconderle. Sigaretta tra le labbra e occhiale nero, Rihanna effettua una piccola passerella per poi fare una giravolta scuotendo i lunghi capelli neri, fissando l'obiettivo in modo perentorio.

Le morbide curve della cantante fanno il pieno di utenti, con più di undici milioni di visualizzazioni: come nell'ultima Storia di Instagram, in cui indossa aderenti shorts di jeans che sottolineano le gambe toniche, coperta da una top di morbido tessuto rosso. Regina della propria immagine, da tempo Rihanna punta a veicolare una figura femminile che sia più inclusiva e naturale, grazie anche alla linea di lingerie da lei creata: "Savage Fenty". Un marchio che parla a tutte le donne e che include anche una linea di abbigliamento e di make up. In occasione del mese dedicato alla prevenzione e sensibilizzazione nei confronti del cancro al seno, la "Savage Fenty" ha proposto una linea rosa dedicata in tandem con la Fondazione Clara Lionel, per finanziare la ricerca supportando le donne che hanno o stanno affrontando questa battaglia.

Imprenditrice talentuosa, cantante amatissima ma anche donna affascinante, Rihanna riesce a catturare l'attenzione in modo trasversale sia per la sua innata sensualità che per il suo impegno. Un'immagine, la sua, che presta spesso per cause molto importanti e che nel tempo è diventata punto di riferimento per moltissime donne.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?