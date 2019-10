Rihanna: "Oggi mi sento più donna e sogno la maternità"

Durante un'intervista rilasciata al magazine Extra, Rihanna ha rivelato che tra i suoi desideri più grandi c'è quello di diventare mamma e ora che sembra aver trovato nel fidanzato Hassan Jameel l’uomo ideale per costruire una famiglia sembra che questo sogno non sia poi così lontano. Anzi, diversi rumors la danno già come incinta, motivo per cui si racconta che la popstar 31enne abbia postato adesso dei video pubblicitari in slow motion per lanciare le sue nuove linee beauty e di lingerie prima che compaia qualche rotondità sospetta. La diretta interessata ha negato con una risata: “ Non sanno davvero che inventarsi ”.

“ Molte donne rivendicano questo diritto di essere madri dicendo che è la natura a volerlo, ma non sempre è necessariamente il desiderio di tutte diventare madre e lo rispetto, però è il mio, vorrei tanto diventarlo e recentemente mi sento cambiata, più matura ”, ha detto, spiegando di avere esigenze diverse come donna rispetto a qualche tempo fa in cui si sentiva ancora troppo giovane per tutto e quello che voleva fare era solo lavorare e divertirsi.