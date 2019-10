Rihanna posta un selfie super hot e infiamma il web

Dopo la sexy camminata in slow motion con tanto di sexy bikini nero, Rihanna ci ha preso gusto e alza il tiro. La popstar ha postato altri video con la stessa tecnica di ripresa, tra cui uno in cui è ripresa a mezzo busto in bikini mentre si incipria sensualmente il décolleté e un altro in cui sfila come una consumata modella in un corto abito a pareo e con in mano una maxi pochette che fa scrivere in coro ai suoi follower: " Non è che lì dentro hai il nuovo album? ". Domanda lecita dato che sono diversi mesi che la popstar annuncia l'uscita imminente del suo nuovo lavoro, senza che però questo veda mai la luce.

Piuttosto che tornare in uno studio di registrazione, Rihanna sembra quasi preferire dedicarsi al lancio di nuove linee di make up e lingerie, con grande disappunto dei suoi fan che però hanno potuto rifarsi gli occhi grazie a un altro video, decisamente più piccante rispetto a quelli finora pubblicati.

Nella breve clip, postata nelle sue Instagram stories, Rihanna non viene ripresa da un'altra persona, come negli altri video in slow motion, ma è lei stessa a farsi un lungo selfie al’interno di una stanza mentre sfila piano piano, avvicinandosi allo specchio con lo smartphone in mano, realizzando un video decisamente hot per via delle sue esplicite allusioni.

Il motivo? Rihanna indossa solo un top in tulle rosso fuoco pieno di ruches e volants, degli shorts attillati in jeans e un paio di sandali dorati e quando si ferma davanti allo specchio non inquadra il suo viso, ma la sua mano che sfiora l'allacciatura dei suoi pantaloncini, mimando un gesto molto sensuale.

La clip si ferma qui, ma la fantasia dei suoi milioni di follower no, proprio grazie a questo gesto volutamente osè che la incorona Regina sexy di Instagram.