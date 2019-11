Rihanna: “Scusatemi, ho bisogno di staccare”

Rihanna è una delle popstar più famose del mondo. Su Instagram, ad esempio, la cantante barbadiana conta oltre 76 milioni di follower. Ma non è tutto. Secondo Forbes, infatti, Rihanna è anche l’artista donna più ricca del mondo con guadagni pari a circa 600 milioni di dollari – superando così persino Madonna, Céline Dion e Beyoncé, mentre la rivista statunitense Glam’mag l’ha premiata come la cantante più sexy del mondo per il periodo 2018-2019.

Insomma, Rihanna vanta oggi una carriera di successo che spazia dalla musica al cinema, passando per la cosmetica con il suo marchio di make-up Fenty, la sua linea di lingerie e tante altre collaborazioni nel mondo della moda. Insomma, il 2019 è stato un anno davvero intenso per Rihanna. Per questo motivo, Il 13 novembre la popstar ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui afferma di aver vissuto un periodo duro e dichiara la necessità di staccare. “Per tutti i miei amici, familiari e colleghi a cui non ho più fatto sapere nulla di me negli ultimi mesi… Per favore, perdonatemi. Quest'anno è stato abbastanza impegnativo e, in questo momento, sto lavorando su di me per cercare un nuovo equilibrio” , ha scritto Rihanna su Instagram. Poi, l’aggiunta dell’hashtag #brb, intepretabile come un “Be right back” , ossia “Tornerò presto” .

Le parole di Rihanna hanno raccolto messaggi contrastanti. Tuttavia, la maggior parte dei fan ha risposto con messaggi positivi riguardo il suo allontanamento dalla scena pubblica e musicale. “Prenditi il tempo che ti serve. Saremo sempre qui per te” , ha scritto un utente. Sulla stessa lunghezza d'onda un altro: “Ci hai regalato la migliore musica per anni. Meriti una pausa” . Non pochi fan, però, hanno espresso anche la loro delusione: “Oh no! E il tuo nuovo album? Non doveva uscire a dicembre?” . La cantante aveva infatti annunciato che il suo nono album sarebbe uscito prima della fine dell'anno ma, a quanto pare, i fan dovranno aspettare ancora un po'.

Non manca, infine, chi ha ipotizzato che Rihanna stia organizzando in gran segreto il matrimonio con il fidanzato miliardario Hassan Jameel, al quale è legata da più di due anni. Infatti, durante una recente intervista con l’iconica Anna Wintour in una puntata della serie Go Ask Anna di Vogue US, alla domanda con chi avrebbe in mente di progettare il suo abito da sposa, Rihanna avrebbe risposto senza esitazioni: “Con John Galliano, ovviamente, in collaborazione con me”. Insomma, che la pausa abbia a che fare con i preparativi di un matrimonio imminente? Staremo a vedere.

