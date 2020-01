Dopo i molti rumors che la davano incinta del suo fidanzato, il milionario saudita Hassan Jameel, con i suoi look sul red carpet e su Instagram passati ai raggi x per cercare di notare rotondità sospette che potessero confermare le voci, ora ogni pettegolezzo al riguardo è definitivamente cessato dopo che Us Weekly ha annunciato che Rihanna è tornata single.

Dopo tre anni di relazione con l’imprenditore, con la popstar che si diceva pronta al matrimonio e a creare una famiglia, ora Rihanna ha deciso di mettere fine alla sua storia d’amore e dedicarsi interamente alla stesura del suo nuovo album, " R9 ", che i fan aspettano da quattro anni, tra un rinvio e l’altro e qualche defezione d’eccellenza, come quella del cantante Shaggy che si sarebbe rifiutato di duettare con lei in una canzone perché prima si sarebbe dovuto sottoporre a un provino. " Quelli li lascio ai ragazzini – ha polemizzato stizzito il cantante – io sono una star ”.

E, così, il nuovo album di Rihanna rimane in alto mare, ben lungi dall’essere finalmente pubblicato, mentre la popstar sembra dedicare tutte le sue energie alle sue vendutissime linee di make up e lingerie. E ora più che mai, visto che è in piena crisi non solo artistica, ma anche sentimentale dopo l’addio ad Hassan Jameel.

Rihanna aveva iniziato a frequentare l'uomo d'affari nel 2016, mantenendo segreta la loro relazione fino all’anno successivo in cui hanno deciso di uscire allo scoperto come coppia durante una vacanza in Spagna, quando i due erano stati paparazzati in teneri atteggiamenti in pubblico e quelle foto avevano fatto presto il giro del web, con i fan che volevano sapere tutto sul nuovo amore della loro beniamina. Qualche tempo dopo la stessa Rihanna, intervistata in esclusiva da Vogue, aveva ammesso di essere " molto presa al momento sul piano personale.. Ho una relazione esclusiva da un po' di tempo, e sta andando tutto davvero bene , quindi sono molto felice " e, alla domanda se volesse dei bambini in futuro, aveva risposto: " Senza dubbio, è uno dei miei più grandi desideri. Anche se non penso a cose del genere. Non le pianifico, seguo solo il piano di Dio ".

A quanto pare, almeno sentimentalmente, i piani sono cambiati e la popstar 31enne è tornata single. Nulla si sa dei motivi che hanno portato i due a decidere di separarsi. Al momento non c’è nessun annuncio ufficiale da parte della popstar e dell'imprenditore saudita che, " senza alcun rancore - come scrive US Weekly - hanno deciso di prendere strade diverse nella vita ", dopo tre anni intensi di relazione, vissuti sempre nel massimo riserbo, tanto che le foto dei due insieme sono molto rare.

In passato Rihanna ha avuto una turbolenta relazione con il cantante Chris Brown, accusato di averla malmenata dopo una lite, e il suo nome era stato anche associato ad altri nomi famosi dello showbiz, come il rapper e produttore discografico Drake e l’attore Leonardo DiCaprio, mentre il suo ex vantava tra le sue conquiste un’altra super bellezza di colore, la top model Naomi Campbell, con cui ha avuto un breve flirt.

