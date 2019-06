Rihanna vuole diventare mamma e sfoggia le curve: si ritira dalla musica?

Rihanna è innamorata e a rivelarlo è stata lei stessa, nel corso della sua ultima intervista concessa al magazine "Interview". A 31 anni, la cantante di "Umbrella" appare fiera delle sue curve nelle foto realizzate dal fotografo Pierre-Ange Carlotti, con il quale ha collaborato per il numero estivo del giornale. E incalzata dalle domande di Sarah Paulson, co-star in "Ocean's 8", la popstar si è detta desiderosa di diventare mamma: "Sono innamorata e vorrei mettere su famiglia e avere dei figli".

Rihanna e il sogno più grande custodito nel cuore

Parlando della sua vita privata, Rihanna ha lasciato intendere di essere felicemente innamorata dell'imprenditore arabo Hassan Jameel, con il quale la cantante è stata paparazzata a Capri di recente. Ma, per il momento non intenderebbe sposarsi: "Solo Dio può sapere... noi facciamo piani e Dio ride...". In quanto all'ipotesi di mettere su famiglia, Rihanna ha affermato che quello di raggiungere la maternità è il sogno più grande che custodisce nel cuore: "E' la cosa che voglio di più nella vita".

Intanto, la star originaria dell'isola Barbados non rinuncia al suo lavoro di imprenditrice nella moda e di cantante: "Sto lavorando ad un disco molto divertente in questo momento. Sono davvero felice con il materiale che abbiamo finora, ma non ho intenzione di pubblicare niente, fino a quando non sarà completo. Non ha senso correre, ma lo voglio far uscire al più presto".

