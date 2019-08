Rimandato l’inizio del tour di Madonna. "Lei è una perfezionista"

È stato il settimanale Variety a lanciare la notizia confermata poi dall’account social ufficiale dell’artista. Madonna ha rimandato l’inizio del suo tour promozionale per il lancio del contestatissimo Madame X. Le ragioni però non sono lacunose, anzi lo staff dell’artista ha spiegato che posticipare il concerto di apertura e rimodulare la scaletta, è dovuto per completare al meglio l’esperienza che verrà presentata al pubblico.

Quello di Madonna non sarà un tour negli stadi, ma un qualcosa di più ristretto e intimistico, per permettere ai fan di apprezzare ancora meglio le atmosfere del suo album. Quindi la data del primo concerto è prevista il 17 Settembre a New York, presso il BAM Howards Gilman Opera House di Brooklyn. Gli show che erano previsti il 12 e 14 settembre sono stati rinviati a ottobre e, per la data del 15 settembre, non c’è stato nulla da fare. Madonna si è vista costretta a cancellarla, ma è già stato disposto il rimborso dei biglietti.

"Lei è una professionista e desidera regalare un’esperienza musicale unica e irripetibile – si legge su instagram-. Madonna ha sottovaluto la quantità di tempo che ci voleva per realizzare il suo progetto e per portare nei teatri la sua visione. Spero che i fan potranno avere tutta la comprensione possibile". Il tour toccherà l’America e l’Europa ma per il momento, e diversamente dal solito, non sono previste date qui in Italia.