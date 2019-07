Rimprovero per Letizia Ortiz da parte del Re Felipe di Spagna. Gelo di fronte ai fotografi

Non è passata inosservata la gaffe di Letizia Ortiz avvenuta oggi, 12 Luglio, durante un ricevimento ufficiale della residenza reale di Madrid. La moglie del Re Felipe di Spagna è stata protagonista di un errore troppo sconviene che è andato contro il buon costume di corte. Il video di quanto accaduto è stato riportato da Oggi e riprende l’esatto momento in cui Letizia è stata ripresa, con un tono pungente, dal consorte reale. Nonostante tutto la regina non si scompone, incassa il colpo, e continua a farsi fotografare dai giornalisti presenti.

La consorte si sarebbe attardata a parlare sul portone d’ingresso del salone, mentre Felipe era già alcuni passi avanti a Letizia. Resasi conto dell’errore, la regina subito ha cercato di tenere il passo del Re di Spagna, ma commette un altro errore: si ferma alla sinistra del regnante invece che alla sua destra, come prevede il protocollo. Felipe, che è apparso scuro in viso, sussurra qualcosa nell’orecchio di Letizia, facendo notare gli errori appena commessi. La donna però senza farsi prendere dal panico, cambia posizione, si stinge alla destra del marito senza perdere il suo sorriso serio e compito. Il tutto sotto gli occhi dei fotografi che, causa forza maggiore, sono diventati testimoni involontari dell’accaduto. Il video ha fatto già il giro del web. Cose di questo tipo sono all’ordine del giorno, ma secondo le imposizioni di corte, le regole vanno rispettate e l’errore deve essere pagato.