Meghan vuole che Archie si senta anche americano

Noleggeranno ancora un jet privato o useranno un aereo di linea come fanno William e Kate? Per il momento l’unica cosa certa è che il prossimo 28 novembre Harry e Meghan voleranno negli Stati Uniti per permettere al piccolo Archie, che ha la cittadinanza sia inglese che americana, di festeggiare il suo primo giorno del Ringraziamento. La ricorrenza cade ogni anno l’ultimo giovedì del mese di novembre e tutto è pronto per il nuovo viaggio dei Duchi del Sussex con mamma Meghan che tiene molto al fatto che il piccolo Archie si senta anche americano e festeggi le ricorrenze più amate dagli statunitensi.

Secondo quanto riportato dal Sunday Times, Meghan Markle e il principe Harry hanno in programma di recarsi a Los Angeles con Archie per Il Ringraziamento che festeggeranno in compagnia della mamma di lei, Doria Ragland. La coppia prenderà una pausa di sei settimane dai suoi impegni reali, il tempo per godersi insieme il primo giorno del Ringraziamento come una famiglia dopo la nascita di Archie.

La Duchessa, nata e cresciuta in California, vuole che suo figlio di 5 mesi, che è settimo nella linea di successione al trono, cresca consapevole della sua identità americana, secondo quanto riferito da una nota dell'ufficio stampa dei Sussex. La coppia rientrerà in tempo a Londra per festeggiare il Natale insieme alla Regina e a tutta la famiglia Reale al gran completo, come da tradizione, nel Norfolk.



