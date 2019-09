A rischio il matrimonio di Carlo d’Inghilterra: cercasi chirurgo plastico

Tutto si può dire tranne che la relazione tra Carlo d’Inghilterra e Camilla sia stata sempre rose e fiori. Infatti, quando i due erano giovanissimi i genitori di lei si opposero duramente alla loro storia. Poi arrivò Diana, ma uno straziante tira e molla portò Carlo a sposare la donna che per lui c’è sempre stata, senza se e senza ma: Camilla.

Tuttavia, Camilla ha sempre dovuto affrontare molte difficoltà a corte. Non ultime, le voci che girano in questi giorni su Buckingham Palace. Stando alle indiscrezioni, ora sarebbe Carlo a non accettarla, tanto da fare un vero e proprio ricatto alla propria consorte.

Secondo alcuni rumors, l’esponente della famiglia reale avrebbe messo la moglie di fronte a un bivio: “O il chirurgo plastico, o me” . Nel dettaglio, il principe Carlo avrebbe chiesto per l'ennesima volta a Camilla di sottoporsi a una liposuzione al ventre e alle gambe e a un intervento per risollevare viso e collo, preventivando una spesa di ben 100mila sterline. Una drastica decisione per combattere i segni dell’età che avanza inesorabile – difatti la duchessa ha 72 anni, ma che ha veramente dell’assurdo.

Il gossip, ovviamente, ha fatto storcere il naso ai sudditi che non possono credere che Carlo sia davvero arrivato a fare una cosa del genere. Dopo aver tanto lottato per stare insieme, andando contro tutto e tutti, come può metterla alla porta se lei non cede alle sue richieste?

