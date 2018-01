Rissa sfiorata a Uomini e Donne: "Levati squilibrata", "Sei gelosa"

Si sono affrontate quasi corpo a corpo. Tina contro Gemma. A Uomini e Donne si scalda lo studio del programma condotto da Maria De Filippi. La lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani ha fatto rumoreggiare il pubblico in studio, stupito per quanto successo a favor di telecamere.

Le due infatti sono arrivate quasi alle mani, con Tina che ha provato ad avvicinarsi all'opinionista che, per allontanarla, le ha strattonato via le mani. Tutto è nato da alcune frasi pronunciate da Gemma, che ha accusato Tina di essere gelosa di lei. "i che cosa dovrei essere gelosa? - ha ribattuto la conduttrice - Della bellezza che non hai? O della giovinezza che non hai? È corteggiata solo perché viene in tv. Qua dentro viene corteggiata, voglio vedere fuori”.

"Levati squilibrata! Che ti devo invidiare?", ha detto poi la Cipollari quando la concorrente ha cercato di avvicinarsi a lei. Solo l'intervento di Gianni Sperti e Maria De Filippi ha permesso di far cadere un velo sulla lite. La conduttrice ha richiamato all'ordine entrambe, cercando di farle tornare alla calma.

Il video mostra i momenti salenti dello scontro (guarda). Le due donne arrivano proprio ai ferri corti: "Squilibrata", dice la Cipollari prima di redarguire Sperti: "Si deve togliere da davanti a me". La discussone è durata per qualche minuto. Tina rimproverava alla concorrente di aver cambiato troppo presto idea su Giorgio Manetti.