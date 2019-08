Rita Dalla Chiesa retweetta sulla cattiva gestione di Roma: "Raggi? Non sindaca incapace"

L'ormai ex conduttrice del programma Forum, Rita Dalla Chiesa, si è schierata pubblicamente dalla parte dei cittadini che lamentano un'emergenza ricorrente, che affligge molte città italiane e soprattutto in piena estate. Parliamo del problema relativo allo smaltimento dei rifiuti, che molto spesso vengono riversati in strada.

Non a caso, diverse ore fa la Dalla Chiesa ha voluto ritwittare un post pubblicato da un utente su Twitter, che allude in particolare alla cattiva gestione della città di Roma, in cui si presenta troppo spesso l'emergenza-rifiuti.

Il retweet di Rita Dalla Chiesa su Roma divide il web

"Io vivo a Roma -esordisce così l'utente nel tweet condiviso da Rita Dalla Chiesa. Un messaggio critico, destinato principalmente all'operato della sindaca Virginia Raggi - . E non ho bisogno di prendere foto riciclate per dimostrare l’incapacità della non-sindaca. Mi basta ogni giorno spostarmi per andare al lavoro e fotografare personalmente lo schifo. Ma cosa credi che noi romani siamo incazzati per niente?".

"Sono 35 anni che vivo a Roma e non è mai stata pulita... monnezza su monnezza", è uno dei molteplici commenti giunti sotto il tweet condiviso da Rita Dalla Chiesa, che ha diviso l'opinione del popolo del web. "Sono d'accordo - scrive poi un altro utente - . Ma sai quante volte puliscono e poi la gente zozza tutto? Facci caso". Un altro ancora commenta così: "Quante volte puliscono? E l'erba? E le buche? E i mezzi che non funzionano?".