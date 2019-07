Rita Dalla Chiesa in lacrime dalla Perego: "Non voglio invecchiare e perdere la memoria"

Rita Dalla Chiesa ha aperto il suo cuore a Paola Perego raccontandosi tra risate e lacrime nel nuovo programma "Non disturbare". Seduta sul letto di una stanza d’albergo Rita Dalla Chiesa si è confessata, proprio come si fa con un’amica, su vecchi amori, amicizie, ricordi dolorosi e sul futuro. I messaggi di Fiordaliso sul cellulare, le risate con la conduttrice sulla sua preferenza per gli uomini pelosi fino ai pettegolezzi sull’ex fidanzato greco Akis hanno fatto da introduzione a una puntata ricca di emozione.

E’ parlando della cornice con la foto della madre, regalatale dal padre nel 1978, che Rita Dalla Chiesa si commuove. Paola Perego le chiede: " Hai paura di perdere i ricordi? " e la giornalista le risponde: " Mi fa paura l’idea di invecchiare e perdere la memoria, è l’unica cosa di cui ho paura. Succede lo so, ma vado nel panico vero se non ricordo qualcosa, anche piccolezze. Ho paura di perdere la memoria, un timore vero ".

Le lacrime e la commozione prendono il sopravvento quando Rita Dalla Chiesa ripercorre alcuni momenti vissuti dalla sua famiglia quando il padre, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, era in prima linea nella lotta alle Brigate Rosse a Palermo: " Quando ha combattuto le Brigate Rosse abbiamo vissuto male tutti, tutta la famiglia era sottopressione, sotto l’occhio di tutti. Noi cambiavamo spesso casa per non essere identificabili. Abbiamo vissuto sulla nostra pelle la mafia e le Brigate Rosse, più di quello che ci hanno fatto oggi cosa ci possono fare oggi? Niente, ora non ho più paura ".

