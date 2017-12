Rita Dalla Chiesa: "Le molestie? Basta dire no"

Dopo anni in tv e una pausa, ora Rita Dalla Chiesa torna alla conduzione di un programma tutto suo che andrà in onda su Rete 4 nel 2018. Il nuovo programma sarà registrato a Roma anche se per Dalla Chiesa "la vera capitale è Milano". Sì, perché per lei "vivere qui è ormai impossibile.

Non è accettabile. I mezzi sono un disastro, sotto Natale poi...Detesto essere imbrigliata". Durante un'intervista rilasciata Libero Quotidiano, la conduttrice racconta i dettagli del suo ritorno al centro Palatino, l'ex studio di Forum dove ha inziato tanti anni fa: "Ho ritrovato una squadra stupenda, il direttore di studio, Piero, Maurizio Costanzo, ideatore del programma, in onda a metà gennaio, in seconda serata, per sei puntate". Lungo l'intervista poi Dalla Chiesa scende nei dettagli della sua vita privata e parla dei suoi due matrimoni, uno con Roberto Cirese da cui ha avuto Giulia e l'altro con Fabrizio Frizzi. "Sono stata una delle prime a divorziare, ho cresciuto una figlia da sola. Non ho mai chiesto niente ai miei ex, nemmeno a Fabrizio, anche perché me lo potevo permettere, lavorando", racconta sempre a Libero Quotidiano.

Riguardo allo scandolo molestie che sta facendo scalpore negli ultimi mesi, la conduttrice dice la sua: "In determinate circostanze basta dire di no. E bussare a un'altra porta. La mia posizione è impopolare. Ma della vicenda Weinstein e Brizzi penso che noi donne, anche a 20 anni, siamo ben strutturate. Diciamo tanto che siamo più mature degli uomini, a parità d' età, e allora dimostriamolo. Mi metti le mani addosso? E io lo dico a tua moglie, o sporgo denuncia. Se davvero c' è un' aggressione, vado dai Carabinieri. Oppure faccio i conti con me stessa: non sarà che sono stata zitta per avere un tornaconto?"

Dalla Chiesa poi afferma di aver visto - nel mondo dello spettacolo - tanti registi avanzare dei ricatti sessuali nei confronti di ragazzi: "Ho sentito dire tanti no e conservare la propria dignità", aggiunge. Ma secondo lei tanto donne stanno con uomini importanti solo per avere un lasciapassare. "In tanti anni con Fabrizio Frizzi, sa quante ragazze che si proponevano? Che si presentavano ai provini con minigonne inguinali, che atteggiavano in un certo modo, anche davanti a me, la moglie?