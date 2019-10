Rita Dalla Chiesa punge la Gruber: "Battuta a Salvini? E se l'avesse fatta a una donna?"

Rita Dalla Chiesa mette nel mirino Lilli Gruber. Dopo il battibecco in diretta tra la conduttrice di Otto e Mezzo e l'ex ministro degli Interni, Matteo Salvini, arriva la presa di posizione dell'ex conduttrice di Forum. Lo sfogo della Dalla Chiesa arriva su Twitter con un cinguettio al vetriolo contro la Gruber. A scatenare l'ira della Dalla Chiesa è stato qualche commento di troppo da parte della Gruber per la "panza" di Salvini. Le parole della Gruber hanno scatenato parecchie polemiche soprattutto per il "trattamento" riservato all'ex titolare del Viminale. E così la Dalla Chiesa senza usare giri di parole ha attaccato la Gruber: " E se la battuta della Gruber a Salvini l’avesse fatta un giornalista uomo ad una politica donna? ". Parole queste che hanno fatto scattare in poco tempo la reazione dei social che hanno condiviso le parole dell'ex conduttrice. Non è certo la prima volta che la Dalla Chiesa prende posizione contro la Gruber. Infatti a maggio scorso l'ex conduttrice di Forum aveva puntato il dito contro la padrona di casa di Otto e Mezzo sempre per un'intervista a Salvini. La Dalla Chiesa in quell'occasione non aveva usato perifrasi per definire le parole della Gruber e l'atteggiamento durante l'intervista: " Irritante, non super partes, rivelatrice di una spocchia da maestrina ".

Sono passati alcuni mesi ma la musica non è cambiata e così la Dalla Chiesa è tornata a pungere la Gruber. Una mossa che è stata accompagnata da una valanga di "like" sui social da parte dei follower della Dalla Chiesa. L'intervista della Gruber a Salvini infatti è stata aspramente criticata sul web e la frase sul ministro in costume ("in mutande" per citare la giornalista) ha scatenato una raffica di critiche. La crociata della Gruber contro i commenti sessisti a quanto pare vale solo a senso unico...