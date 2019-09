Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi: "Era il mio amico della notte"

In una nuova intervista concessa a Nuovo tv, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, la conduttrice Rita Dalla Chiesa ha rivelato alcune indiscrezioni sulla sua vita privata e sulla sua carriera. In particolare, la Dalla Chiesa ha parlato a ruota libera dell'addio a Forum, il nuovo ingaggio a Italia sì e l'amore vissuto con il compianto Fabrizio Frizzi.

Particolarmente forti sono le dichiarazioni che la Dalla Chiesa ha rilasciato sul conto della sua relazione vissuta con l'ex conduttore de L'Eredità, Fabrizio Frizzi, il quale è venuto recentemente a mancare per via di un'emorraggia cerebrale rivelatasi fatale. "Era l’amico della notte- ha esordito l'ex conduttrice di Forum ricordando così l'indimenticabile Frizzi, con cui ha avuto una storia d'amore per sedici anni-. Mi chiamava molto tardi e mi invitata a mangiare i cornetti che lasciava sotto casa per me e mia figlia Giulia, che all’epoca era piccola. Cercava di conquistare il mio cuore".

Rita Dalla Chiesa "adottata" dalla Rai

Al noto rotocalco di gossip, Nuovo tv, Rita Dalla Chiesa ha confidato anche di aver vissuto dolorosamente la scelta di abbandonare la trasmissione Forum: "L’ho lasciato per orgoglio, perchè mi era stato detto che sarebbe stato chiuso. Ho commesso l’errore di non chiedere spiegazioni ai vertici Mediaset. Per quello strappo, sono stata malissimo". Adesso, però, l'ex timoniera di Forum si sente "adottata" da mamma Rai, che l'ha ingaggiata per farle coprire il ruolo di saggio consigliere su Rai 1, insieme alla collega Elena Santarelli e ai nuovi arrivati Adriano Panatta e Manuel Bortuzzo, spalleggiando così il conduttore Marco Liorni a Italia sì.