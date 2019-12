Rita Ora, il costume metallico fa impazzire i fan

Rita Ora appare su Instagram con una foto davvero sexy: la cantante è ritratta appoggiata al corrimano di uno yacht, mentre indossa un costume dal taglio particolare. Il tessuto luccicante, dall'effetto metallizzato, ricopre l'outfit da spiaggia, costituito da una parte inferiore a mutandina alta e da due fasce che partono dai fianchi, che si incrociano dietro al collo. Il gioco del tessuto copre a fatica il petto, ma rivela le curve dei seni e il vetre piatto, sottolineando così la sua fisicità quasi perfetta.

Nonostante il comandante delll'imbarcazione avesse chiesto di non indossare nulla di luccicante, che potesse attirare i pesci, Rita si è presentata con questo look davvero luminoso, che ben esalta il suo incarnato. La cantante si sta godendo qualche giorno di vacanza natalizia in compagnia della famiglia, ma in un posto davvero magico e paradisiaco, come la caraibica St. Barths. Non solo relax sulla barca di lusso, perché l'intera famigliola si è goduta del tempo di qualità sulla sabbia dorata, come qualsiasi turista in vacanza.

Rita è circondata dagli affetti più cari: quelli della madre Vera e del padre Besnik, quindi della sorella Elena e del fratello Don. Un momento di meritata pausa dopo un anno ricco di impegni e tanti successi. Musica, tour, programmi TV, campagne pubblicitarie, cover importanti, videoclip pronti per il lancio del 2020 e anche una nuova tequila, classificatasi tra le prime dieci più gettonate. Il nuovo anno la vedrà al centro dell'attenzione e sotto i riflettori, con tanto di lancio stampa dopo quello annullato a causa di un'improvvisa influenza.

La cantante ha dovuto rimandare una serie di impegni e riposarsi un po', ma è pronta a riprendere anche il suo posto nel programma di "The Masked Singer", insieme ai partner di scena: come Davina McCall, pronta a scoprire l'artista misterioso di turno che si cela sotto la maschera.

